فتاة أسيوط آخر ضحاياه.. لماذا يؤدي ختان الإناث للوفاة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

في ظل احتفال العالم، باليوم العالمي لختان الإناث، يتلقى إحدى أهالي محافظة أسيوط، العزاء في نجلتهم "ندى"، صاحبة الـ12 عامًا، بعد أن لقت مصرعها، أثناء خضوعها لعملية الختان، بإحدى العيادات الخاصة بمركز منفلوط.

في السطور السابقة، تتجلى المفارقة، فعلى الرغم من مساعي الأمم المتحدة، لتسليط الضوء على هذه الظاهرة السلبية، ورفع الوعى لدى الأفراد بخطورة الختان، باختيار السادس من فبراير من كل عام، ليصبح اليوم العالمي لرفض ختان الإناث، ما زال الختان يحصد سنويًا العديد من الأرواح، فالطفلة "ندى" ليست الضحية الأولى التي تزفر أنفاسها الأخيرة على يد هذه العادة، التي تتنافى مع حقوق الإنسان.

"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية، كيف يؤدي ختان الإناث إلى الوفاة؟

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