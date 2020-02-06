خلال الدورة الشهرية.. 6 أطعمة تحسن المزاج وتخفف التشنجات وتجنبي تناول هذه الأكلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تتغير احتياجات النساء الغذائية طوال فترة الدورة الشهرية؛ نظرا لأنها تفقد الفيتامينات والمعادن بسبب النزيف.

ولأجل استعادة هذه الخسائر يجب اتباع نظام غذائي متوازن من خلال بعض الأطعمة التي يجب تناولها، وأيضا تجنب البعض الآخر خلال فترة الدورة الشهرية، نذكرها لكم وفقًا لموقع "Brightside".

- أطعمة يجب تناولها:

1-البروكلي:

لاحتوائه على الألياف والمغنسيوم والبوتاسيوم، ما يساعد على تقليل الانتفاخ وتسهيل عملية الهضم، واسترخاء العضلات في حالة التعرض للتشنجات.

2- الموز:

قد يكون الموز هو الخيار الأفضل لتناول الوجبات الخفيفة خلال فترة الدورة الشهرية؛ لاحتوائه على البوتاسيوم والماغنسيوم والألياف التي تساعد على إدارة حركة الأمعاء والحد من شعور الرغبة في تناول وجبات خفيفة.

3- الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكثير من المعادن الصحية؛ كالحديد والماغنسيوم ومضادات الأكسدة، ما تساعد على تدفق الدم واسترخاء الأوعية الدموية، وتحسين المزاج.

4- سمك السالمون:

وجود سمك السالمون في أي نظام غذائي يعتبر صحيًا؛ لاحتوائه على أوميجا 3، ويعتبر مصدر غني للبروتينات، ويساعد خلال فترة الدورة الشهرية على تخفيف الالتهابات والتشنجات وتنظيم الدورة الشهرية.

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5-الزنجبيل:

يساعد في تقليل آلام الدورة الشهرية والالتهابات، ويمكنك إضافته إلى الشاي عند الشعور بآلام في المعدة.

6- البرتقال والليمون:

تناول المزيد من الفواكه يساعد في الحد من الشعور بالرغبة في تناول السكريات، بجانب الحصول على الألياف والماء المرطبة للجسم، ويساعد الليمون والبرتقال على التغلب على الشعور بالغثيان.

- أطعمة لا يجب تناولها:

1- الحليب:

يحتوي الحليب على مادة اللاكتوز التي تؤدي إلى عثر الهضم وآلام المعدة والشعور بالغثيان، لذلك تجنبي تناوله.

2- الحلوى:

الوجبات الخفيفة والحلوى قد تحسن حالتك المزاجية لكنها تسهم في حدوث انتفاخات وغازات والتهابات؛ لاحتوائها على كمية كبيرة من السكريات الصناعية.

3- الكافيين:

استهلاك كميات كبيرة من الكافيين يؤدي إلى إطالة فترة الطمث، وأيضا انقطاعها لفترة طويلة، لذلك يجب تجنب الكافيين في فترة الطمث.

4- الأطعمة الحارة:

تناول الأطعمة الحارة أثناء فترة الطمث يودي إلى حدوث اضطرابات في المعدة، لذلك يجب تجنب تناول الأطعمة الحارة.