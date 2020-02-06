ادهني حوائط منزلك بنفسك في خطوات سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

يرغب البعض في تغيير ألوان منزله أو غرفته، بنفسه بأقل التكاليف الممكنة، ودون اللجوء إلى "النقّاش".

ويتطلب تغيير لون الحائط في منزلك، خطوات عدّة بسيطة، كي تحصل على النتيجة المرغوبة، كما أوضح موقع مجلة "Architectural Digest" الأمريكية المعنية بالديكور والهندسة المعمارية

التجهيز:

- جهزي الألوان التي تريدنها بالضبط، وهل ستضيفي رسمة إلى الحائط أم لا.

- إذا كانت مساحة الغرفة ضيقة، احرصي على اختيار الألوان الفاتحة حتى تعطيكي إحساسًا باتساع المساحة.

- استخدمي المشمع البلاستيك في تغليف الكراسي والكنب بالكامل، لحمايته من الألوان.

- أزيلي السجاد، وافرشي البلاط بالأوراق للحفاظ عليه من بقع الألوان.

- أزيلي أي ملصقات على الحائط، أو مسامير.

الأدوات:

- رول دهان، ويمكنك اختيار رول الدهان قابل للتعبئة، إذا كنت تقومين بهذه التجربة للمرة الأولى، ويتراوح سعر هذا الرول ما بين 90 إلى 100 جنيهًا، ويأتي بعصا ذات ثلاث أطوال.

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- فرشة دهان، ويتراوح سعرها ما بين 40 إلى 60 جنيهًا بحسب حجمها.

- مزج الألوان، يمكنك الاستعانة بهذه الألوان ودمجها سويًا للحصول على أحد هذه النتائج:

اللون الكريمي: يمكنك الحصول عليه من خلال دمج اللونين الأبيض والأصفر

"الروز": يمكنك الحصول عليه من خلال اللونين الأبيض والأحمر.

"السماوي": بدمج اللونين الأبيض والأزرق.

"البيج": من خلال دمج اللونين الأبيض والبني.

"الرمادي": بدمج اللونين الأسود والأبيض.

"البنفسج": من خلال دمج اللونين الأحمر والأزرق.