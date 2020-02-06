أحدها بـ20 مليون دولار.. جولة في منازل المشاهير حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

دائمًا ما تخطف منازل المشاهير الأضواء، ويسعى الجمهور دائمًا إلى معرفة تفاصيلها، وتكلفتها.

يرصد لكم "الخليج 365"، تكلفة منازل عدد من المشاهير ومساحتها، بحسب ما أوضح موقع ."elledecor"

-زين مالك

يعيش زين مالك في منزل اشتراه بـ10 مليون دولار، والمنزل عبارة عن دور في عمارة يبلغ مساحته 1096متر، مكون من أربع غرف نوم ومطبخ فاخر.

يعتمد المنزل على الديكور الحديث، وكان اللون الأبيض غالب على الأثاث، بالإضافة إلى الأسود والرصاصي الفاتح.

-جيجي حديد

تعيش جيجي حديد، عارضة الأزياء الشهيرة، في منزل بمساحة 284م، بحوالي 2.45 مليون دولار

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واعتمد ديكور مودرن غلب عليه اللون الأبيض في كافة المنزل بما في ذلك المطبخ، أما غرفة النوم فأبرز ما يمزيها هو جانب كامل من الزجاج الشفاف، يكشف الشارع والمدينة.

-مايلي سايروس

تعيش المغنية الأمريكية مايلي سايروس، في منزل بقيمة 5.995 مليون دولار، تصميم المهندس المعماري Montecito Bob Easton، وبمساحة 2651 م.

دمجت سايروس بين الألوان الأبيض والبني في الديكور، بالإضافة إلى الأثاث الفخم، والزهور الموجودة في كل مكان.

-دانيل رادكليف

يملك دانيل رادكليف، منزلًا بمساحة 561م، بمبنى ذات جدران زجاجية مع صالة ألعاب رياضية كبيرة بالإضافة إلى حمام سباحة.

تميز المنزل بديكورات مودرن بسيطة، إلى جانب الأرضية الخشبية، ومكتبة صغيرة.

-كيم كاردشيان

تعيش كيم كاردشيان مع زوجها، في منزل يبلغ تكلفته 20 مليون دولار، وأوضحت أنها كانت حريصة على تجديد منزلها ودمج التصاميم الفاخرة، وفي نفس الوقت بقاء المنزل مناسبًا وصديقاً للأطفال، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.