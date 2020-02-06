أفضل أرواج ثابتة... ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 07:40 مساءً - عندما يتعلق الأمر بـ أحمر الشفاه، فإن كل ما يهم هو إيجاد تركيبة ثابتة طويلة الأمد ومقاومة لأي عوامل قاسية، وتغنيك عن تطبيق الروج مرات عديدة، سواء خلال النهار أو في المناسبات والسهرات. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أفضل الأرواج الثابتة التي تستحق التجربة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



Bobbi Brown Luxe Lip Color

Bobbi Brown Luxe Lip Color



يتميز أحمر الشفاه هذا من بوبي براون بتركيبته الفاخرة التي توفر لك لوناً جريئاً وحيوياً يجعلك ترغبين في تطبيقه يومياً. إضافة الى ذلك، يعزز هذا الروج مستويات الرطوبة في منطقة الشفتين ويمنحك تغطية كثيفة تدوم طويلاً، وهو مناسب جداً لذوات البشرة الجافة، لأنه يخفف من تشقق وتقشر الشفتين.

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YSL Tatouage Couture Matte Stain Liquid Lipstick

YSL Tatouage Couture Matte Stain Liquid Lipstick



إنه إصدار جديد من علامة إيف سان لوران، يتميز بتركيبته فائقة اللمعان التي توفر لك شفاهاً مصقولة بمجرد تمريره مرة واحدة على الشفتين، ليدوم لأكثر من ثماني ساعات، من دون الحاجة الى إعادة تطبيقه مرة أخرى. وهو يأتي بفرشاة صغيرة وناعمة تسهل عليك عملية تطبيق الروج.



MAC Pro Longwear Lipcreme

MAC Pro Longwear Lipcreme



إذا كنت تميلين الى الأرواج ذات التركيبة الكريمية، فإن أحمر الشفاه هذا من ماك خيار رائع لك، فهو يجمع بين الملمس الخفيف والراحة طويلة الأمد واللمسات الكريمية الجذابة. بإمكانك تطبيقه من دون جهد ليستمر لأكثر من 12 ساعة متواصلة، إضافة الى أنه يمد شفتيك بجرعة من الترطيب المكثف ليحافظ على شفاهك ناعمة جداً.

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Fenty Beauty Stunna Lip Paint

Fenty Beauty Stunna Lip Paint



إنه أحمر شفاه بتركيبة سائلة توفر لك ملمساً ناعماً وغير لامع يدوم لمدة 12 ساعة. وهو متوافر بألوان متعددة تتناغم وألوان البشرة كافة، وهو من الأرواج المفضلة لدى النجمة ريهانا. إضافة الى أنه يبرز شفتيك بطريقة أنثوية جذابة ولافتة.



NARS Pure Matte Lipstick

NARS Pure Matte Lipstick



يحقق أحمر الشفاه هذا من نارس، التوازن المثالي بين الترطيب المكثف واللون الجذاب الذي يدوم طويلاً حتى على الشفاه الأكثر جفافاً وتشققاً. فهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامين E وزيت الأكي، وهي مكونات تغذي وترطب الشفاه بشكل فعال جداً.

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