نصائح لعطر يدوم..حيل بسيطة وفعالة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 07:40 مساءً - تسعى النساء إلى إبقاء قارورة العطر في حقيبتهنّ لاستخدامه بشكل متكرر خلال اليوم بسبب مشكلة عدم ثبات الرائحة التي يعتمدنها. وبمعزل عن الماركات العالمية المختلفة وجودة العطور تبقى ديمومة رائحة عطركِ رهن حيلٍ بسيطة يمكن أن تعتمديها لتجعلي من الرائحة تدوم طوال ساعات النهار ومن استخدام واحد.

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إليكِ في ما يلي بعض النصائح التي تجعل عطركِ يدوم أطول وقت ممكن.

حيلٍ لعطر يدوم أطول:

لعطرٍ يدوم طويلاً



- ابتعدي عن العطور برائحة الحمضيّات فهي تتبخّر بسرعة أمّا تلك التي برائحة التوابل أو الخشبيّة مثل الصندل والعود، فتستمرّ فترة أطول.



- ضعي العطر قبل ارتداء الملابس والإنتظار لفترة حتى يمتصها الجلد ثم ارتداء الثياب من بعدها، فإنّ وضع العطر فوق الملابس يجعل العطر يتطاير سريعاً كما أن بعض أنواع الأقمشة تتفاعل مع العطور، أو تتسبب في تغيير رائحتها.

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- رشي العطر على مناطق الجسم الأكثر دفئاً مثل البطن والصدر، وكذلك تحت شحمة الأذن، لأنّ حرارة الجسم في هذه المناطق، تساعد على زيادة انتعاش رائحة العطر، لتنبعث أكثر وأكثر.

لعطرٍ يدوم طويلاً



- استهدفى نقاط النبض الصحيحة عند الرش وهي المعصم والرقبة وخلف الركبتين وداخل المرفقين. رش العطر على هذه الأماكن يساعد على الإحتفاظ برائحة زكية لفترة طويلة، حيث تعمل النبضات على إنبعاث العطر على مدار اليوم.

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- لا تقومي بفرك العطر، فمن الأخطاء الجمالية الشائعة التي تفعلها المرأة بعد رشّ عطرها على المعصمين فركهما ببعض، فهذا يسبب تكسّر جزيئات العطر وتبخرها في الهواء سريعاً وبذلك لا يستمرّ مفعول العطر سوى لوقت وجيز. لذا يُنصح برش العطر على مسافة من الجلد وعدم فركه أو تدليكه.

لعطرٍ يدوم طويلاً



- رشي العطر فورًا بعد الاستحمام ليدوم فترة أطول لأن المسام تكون مفتوحة ما يجعل الجلد يمتص الرائحة بشكل أفضل.



- رطبي بشرتكِ حتى لو كنتِ على عجلة من أمركِ ولم تجدي الوقت الكافي للاستحمام، طبقي أي كريم غير معطر- فازلين مثلاً أو زيت الأطفال- في أماكن النبض التي سبق ذكرها قبل رش العطر لتدوم الرائحة فترة أطول، فالبشرة الرطبة تضيف شيئاً يزيد من قدرة العطر على الاستمرار لفترة أطول.

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- اختاري مستحضرات العناية بالجسم من غسول اليدين ولوشن الجسم وبودرة التعطير ومزيل العرق والكريم والزيوت من نفس نوعية العطر لضمان ثبات العطر لفترة أطول، ما يساعد أيضًا على عدم تغير رائحة العطر في حال استخدامه مع لوشن، أو مزيل عرق من نوع آخر وبذلك تتناغم الروائح على الجسم ويستمرّ انبعاثها من جسدكِ على مدار اليوم.



- احتفظي في عطرك بالمكان المناسب بعيدًا عن الضوء والحرارة، فالتخزين الصحيح هو أحد أهم الأسباب التي تجعل العطر يدوم أطول، إذ إنّ تعريض العطور للحرارة والرطوبة يدمّر جزيئات الرائحة المكوّنة للعطور، لهذا السبب يُنصح بتجنّب تخزين قوارير العطر في الحمّام والاحتفاظ بها في المناطق الجافّة والباردة وكذلك المظلمة، فالضوء وأشعّة الشمس يؤثّران سلباً على عبقها.

لعطرٍ يدوم طويلاً



- رشي العطرعلى شعرك للحصول على أفضل النتائج فمع كل حركة برأسك ستنبعث رائحة العطر المعتمد، كما أن رش العطر على الشعر المبلل يساعد على بقاء الرائحة لفترة أطول. ولكن تأكدي من عدم تطبيقه مباشرة كي لا يلحق الضرر بشعرك، بل قومي برشه على فرشاة الشعر ثم مرريها على شعرك.



- إذا كنتِ تحبين رائحة العطر على ملابسك رشي عطرك المفضل على عدد قليل من المناديل الورقية واحتفظي بها بين ملابسك، ما يجعل ملابسك معطرة بشكل خفيف وجذاب.

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