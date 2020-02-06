ليست كل أنواع العيش تصلح لتناولها مع أطباق السمك، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير عيش السمك للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير عيش السمك دقيق مياه ملح Advertisements طريقة تحضير عيش السمك اخلطي الدقيق بالماء والملح حتى يصبح عجينا يابسا قومي بتشكيل العجين على هيئة كرات افردي الكرات على شكل أقراص ضعى أقراص العجين في طاسة حتى السواء بدون وضع أي مادة دهنية يقدم فور الإنتهاء من إعداده

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