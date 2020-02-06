بالفيديو.. لقاء الخميسي تهنئ زوجها بعيد ميلاده: كل سنة وأنت حبيبي وسندي

هنأت الفنانة لقاء الخميسي، زوجها بعيد ميلاده، عبر نشر فيديو جديد يجمعها به، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "كل سنة وأنت طيب وناجح ومكمل ومصدق في حلمك، كل سنة وأنت حبيبي وسندي وأبو ولادي وحياتنا كلها، ربنا يخليك لينا وللي بيحبوك، بنحبك".

وتضمن الفيديو صورًا للقاء الخميسي مع زوجها، وفي الخلفية أغنية "كل ما أغني" للفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب.

وتفاعل متابعو "الخميسي" مع الفيديو، حيث علقوا عليه متمنين للزوجين الصحة والسعادة وطول العمر، حيث علق أحدهم بـ: "ما شاء الله ربنا يخليكوا لبعض"، وعلقت أخرى قائلة: "كل سنة وهو طيب بس كدا هتتحسدوا".