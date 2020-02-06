منها المكسرات ولبن الزبادي.. أطعمة تساعد على خسارة الوزن

يعتبر الوزن الزائد، مشكلة تعاني منها كثير من السيدات، وذلك بسبب كثرة الدهون، وهناك بعض الأطعمة التي تساعد على خسارة الوزن منها كما ذكرتها صحيفة "health line".

المكسرات

تعتبر المكسرات وجبة خفيفة مثالية لإنقاص الوزن، لأنها تحتوي على الكربوهيدرات اللازمة التي تساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

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لبن الزبادي والتوت

إن لبن الزبادي والتوت يحتويان على عنصري البروتين والكالسيوم، كما أن لبن الزبادي يحتوي على نسبة ضئيلة من السكريات، أما التوت فيحتوي على كمية ضئيلة من السعرات الحرارية وكميات كبيرة من الألياف.

الفول والحمص

خياران مثاليان للوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية، كما أنهما غنيان بالألياف، فإن الفول والحمص، يحتويان على البروتينات والحديد اللازمان لصحة العضلات والبشرة.

الجبن

يحتوى على العديد من المغذيات، مثل البروتين والكالسيوم والماغنسيوم، وعندما يتم تناوله مع وجبة من الحبوب الكاملة أو حبوب الذرة، فإنه يوفر توازناً مثالياً بين البروتين والكربوهيدرات.