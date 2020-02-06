مكياج بسمة بأنامل محمود رشاد

القاهرة – لايف ستايل
وضع خبير التجميل محمود رشاد بصماته ولمساته الجمالية على الفنانة بسمة ، في أحدث ظهور لها بعد فترة غياب عن جمهورها ، وظهرت في صور نشرتها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" بنيو لوك جديد معلقة "لوك جديد وبداية جديدة" .
ظهرت في لوك جذاب ركز فيه "رشاد" على مكياج العيون القوي باللون الأسود مع أحمر شفاه باللون البيج ، و حدد المكياج ملامحها وأظهر جمالها الحقيقي ، وأعتمدت معه تسريحة شعر من الشعر الاسود المموج مع غرة من مصفف الشعر احمد منير .
نالت الصور والمكياج إعجاب جمهورها ومعجبينها ، كما علق البعض على تغيير ملامحها بشكل بسيط .
والجدير بالذكر أنه ليس التعاون الأول بين خبير التجميل محمود رشاد والفنانة بسمة ، فهي دائما ما تختاره ليضع لمساته الجمالية اثناء ظهورها في المناسبات والمهرجانات أو حتى جلسات التصوير ، وفي كل مرة يضع لها "رشاد" المكياج بلوكات مختلفة تناسب إطلالتها ، فجمعنا لكي صور لأكثر من لوك لبسمة بأنامل خبير التجميل محمود رشاد تعرفي عليهم ...
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