مجموعة مميزة من الملابس الرجالي

طرح دار الأزياء العالمي Tom Ford مجموعة جديدة من أحدث صيحات الملابس الرجالي لشتاء 2020في أسبوع الموضة بميلانو ، التي أحتوت على تصميمات وقصات مختلفة تنوعت بين الكاجوال والكلاسيك . فوجدنا البدل بالخامات الشتوية الثقيلة بتصميمات والوان مختلفة ، والمعاطف الطويلة ، والجاكيت "البامب" المناسب لأجواء الشتاء ، والجواكيت الجلد الكلاسيكية . سيطر اللون الأسود على المجموعة ويأتي من بعده الرمادي ، كما وجدنا الزيتي والبني والأبيض . قد يهمك ايضاً: Advertisements معاطف سنراها في كل مكان خلال موسم الخريف رغم أنها لا تشهد تطورات جذرية المعاطف الشتوية أبرز صيحات الموضة للمحجبات في شتاء 2020

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