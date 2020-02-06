اليسا تطلق أول خط مجوهرات خاص بها بالتعاون مع دار Lavalliere للمجوهرات

القاهرة – لايف ستايل أعلنت مؤخرا المطربة اللبنانية اليسا عن اطلاقها لأول خط مجوهرات خاص بها ، بالتعاون مع دار lavalliere للمجوهرات ، تحت عنوان " Never Give Up" . وقد روجت اليسا عن تلك المجموعة الجديدة عن طريق نشر صور ومقاطع فيديو قصيرة لتحمس المعجبين لهذه المجموعة . الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتعاون بها اليسا في شئ يخص المرأة والموضة والتجميل بعيدا عن الفن والغناء ، فقد شاركت مؤخرا في اطلاق مجموعة جديدة من المنتجات تجميلية مع خبير التجميل اللبناني بسام فتوح وعلامته التجارية الخاصة به تحت عنوان "The star" . Advertisements قد يهمك ايضاً: مجوهرات من وحي الطبيعة الأم من إبداع شوميه مجوهرات اللون الوردي لإطلالة فخمة

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