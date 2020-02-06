مصممة الديكور أمنية ناجي تظهر بإطلالة ناعمة

تألقت مصممة الديكور أمنية ناجي بإطلالة ناعمة ، خلال حضورها أول زفاف تنظمه من مدينة دهب . وظهرت بفستان ناعم ورقيق مناسب مع الأجواء ، مع لمسات جمالية بسيطة أبرزت جمالها ، مع لفة حجاب بسيطة مناسبة مع إطلالتها . قد يهمك ايضاً: أفضل لفات حجاب سريعة لطالبات الجامعة تألّقي بلفة حجاب غير تقليدية على طريقة المدوّنة دينا تركية

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