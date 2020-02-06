منها "يابت انتي مراتي".. ماهى "اكتر كدبة عند الرجالة" بعد تصدره تويتر

تصدر هاشتاج "اكتر كدبة عند الرجالة"، موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، والذي تفاعل معه الكثير من الفتيات التي تحدثت عن تجاربها الخاصة مع كذب الرجال.

"يابت انتي مراتي"، "أحلى وحدة شفتها في حياتي"، " أنا منفصل ومفيش أي تفاهم بيني وبين مراتي"، "احنا عايشيين مع بعض عشان الولاد"، و"الفلوس اللي معايا خلصت"، كانت تلك بعض التغريدات التي شاركت بها الفتيات في الهاشتاج، الذي لم يقتصر التفاعل معه على الفتيات فقط بل أن قطاعا كبيرا من الشباب تفاعل أيضًا ولكن للسخرية منه.

من جهتها قالت سلمى مصطفى، إن تأكيد الرجل على انشغاله طيلة الوقت أكبر كدبة يلجأ لها لتبرير اختفائه وغيابه.

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"عايش مع مراته زي الضيف"، بهذه العبارة لوحت "سما"، إلى أن الغالبية العظمى من الرجال يخدعون الفتيات بهذه الجملة التي تلوح لأنه مجبر للعيش مع زوجته بحجة الأبناء على سبيل المثال.

أما "شيماء"، فترى أن أكثر كذبة يلجأ لها الرجل للهروب من كونه "اونلاين" على شبكات التواصل الاجتماعي :"أنا مش أونلاين ده الفون شغال لوحده".

أما قطاع كبير من الرجال، فرأوا عبر هاشتاج "اكتر كدبة عند الرجالة"، أنهم يلجأون للكذب للهروب من وصلات النكد التي يتعرضون لها من الزوجات أو حتى الحبيبات، وهو ما اعتبرته الفتيات كذبا غير مبرر.