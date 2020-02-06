من مضاعفاته الوفاة.. جدري الماء أسبابه وأعراضه

قد يصاب البعض بـ طفح جلدي مع بثور صغيرة مملوءة بسائل لونها أحمر وردي، على أجسادهم، وهو ما يعرف علميًا باسم "جدري الماء".

وتقدم "هُن"، أسباب جدري الماء وطرق علاجه والوقاية منه وفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض جدري الماء

الحُمّى

فقدان الشهية

الصداع

الإرهاق والإحساس العام بعدم الصحة (التوعُّك)

مراحل جدري الماء

تَظهَر فقاعات وردية أو حمراء (حطاطات)، وتختفي بعد عدة أيام.

تتكوَّن بثور مملوءة بسائل بسيط (حويصلات) في غضون يوم من هذه الفقاعات، ثم تُفتَح وتُسرِّب السائل.

قشور تُغَطِّي البثور المفتوحة، وتأخذ عدة أيام لتختفي.

أسباب جدري الماء

تحدث عدوى الجديري المائي نتيجة فيروس، يمكن أن ينتشر عن طريق الملامسة المباشرة بظهور طفح جلدي، وقد ينتشر أيضًا بسعال أو عطس شخص مصاب ومن ثَمّ تستنشق رذاذ العدوى .

عوامل الخطر

يرتفع خطر الإصابة بالفيروس الذي يسبب جُديري الماء إذا لم تسبق إصابتك به قبل، أو لم تأخذ اللقاح المضاد له، حيث يكتسب معظم الأشخاص الذين سبق إصابتهم بجُديري الماء أو تَلَقَّوُا اللقاح المضادَّ له مناعة ضد الإصابة بجُديري الماء، وإذا أُصبتَ به رغم تَلَقِّيك اللقاح، فغالبًا ما تكون الأعراض أخف، حيث تظهر بثور أقل وتُصاب بحُمى بسيطة أو لا تصاب بالحُمى على الإطلاق، وقد تُصاب قلة قليلة من الأشخاص بجُديري الماء أكثر من مرة، ولكن في حالات نادرة.

مضاعفات جدري الماء

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العدوى البكتيرية للجلد، والأنسجة الرِّخْوة، والعظام، والمفاصل أو مجرى الدم (يُسمَّى الإنتان)

الجفاف

التهاب الرئة

التهاب الدماغ (التهاب الدماغ)

متلازمة الصدمة السُّمِّيَّة

"متلازمة راي" التي تَحدُث في الأطفال والمراهقين الذين يتناولون الأسبرين خلال الإصابة بالجديري المائيِّ.

الوفاة

المعرضون للإصابة بجدري الماء

حديثو الولادة والرضع الذين لم تُصب أمهاتهم من قبل بجدري الماء أو اللاتي لم يتلقين لقاحًا ضده

المراهقون والبالغون

السيدات الحوامل اللاتي لم يُصبن بجدري الماء من قبل

المدخنون

الأشخاص المصابون بقصورٍ في الجهاز المناعي بسبب تلقي علاجٍ ما مثل العلاج الكيميائي، أو بسبب مرض آخر مثل السرطان أو فيروس نقص المناعة البشري.

الأشخاص الذين يتلقون أدوية ستيرويدية لعلاج مرض أو حالة أخرى مثل الربو.