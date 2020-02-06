أسوأ إطلالات النجمات في حفل الأوسكار 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى- وكالات

في العام الماضي حرصت العديد من النجمات على الظهور بأفضل الإطلالات على السجادة الحمراء، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، ولكّن الكثير منهن لم يوفقن في اختيار إطلالاتهن سواء في التصميم أو اللون، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات خلال ظهورهن في حفل الأوسكار العام الماضي.

-ريتشل وايز:

حصلت الممثلة البريطانية ريتشل وايز على لقب أسوأ إطلالة، إذ اختارت فستانًا مكونًا من قطعتين، الأولى عبارة عن توب سادة من خامة الجلد، وهو غير مناسب وكان الأفضل أن تكون درجات الجلد بالألوان الهادئة، والقطعة الثانية عبارة عن جيب منفوش من الخامة الشيفون مرصَّعة بالورود من عند منطقة الخضر، ونسقت معه كلاتش من نفس لون الإطلالة، جاءت الإطلالة غير موفقة بسبب اختيارها للون الأحمر الذي لا يُفضل ارتداءه على السجادة الحمراء، وفشل التصميم من عند منطقة الخضر.

-سارة بولسون:

اختارت الممثلة الأمريكية سارة بولسون، فستانًا مكونًا من قطعتين، من الخامة الساتان، باللون الفوشيا الفاتح، ووصف النقاد إطلالتها بأنها غير مناسبة على الإطلاق لطبيعة جسمها، وفشلت في اختيارها في التصميم المنفوش، بحسب ما جاء في "ديلي ميل".

-أوليفيا كولمان:

ارتدت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان، فستانًا باللون الزيتي الغامق بأكمام طويلة من خامة الساتان، واختارت الشال كقطعة إضافية على التصميم، إذ جاء باللون الأسود الشيفون مرصع بالإكسسوارات الفضية، وفيونكة على الظهر لتكمل إطلالتها.

ولكنها حصلت على لقب الأسوأ من جميع النواحي، سواء التصميم والمكياج، أو تصفيفة الشعر وحتى اختيارها للإكسسوارات.

- كاسي موسغرافس

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جاءت إطلالة المغنية الأمريكية كاسي موسغرافس من درجات اللون الوردي الفاتح من خامة الشيفون، وحصلت على لقب الأسوأ بسبب تواجد صيحة الكرانيش في الفستان بأكمله، كما أنها اختارت وضع إكسسوارات باللون الفضي والتي جاءت غير مناسبة على الإطلاق.

-مايا رودولف

على ما يبدو أن درجات اللون الوردي تسيطر بشكل قوي على السجادة الحمراء، إذ اختارت الممثلة الأمريكية مايا رودولف فستانًا بالون الوردي المطبوع على التصميم بأكمله الورود، ورأى بعض نقاد الموضة أنها إطلالة لا تناسب طبيعية الحدث، وكان من الأفضل ارتدائها على البحر أو في مناسبة أخرى، لأنه يُفضل اختيار الملابس الكلاسيكية عادة على السجادة الحمراء.

- لورا مارانو

اختارت المغنية والممثلة الأمريكية لورا مارانو الدمج بين اللونين الأصفر والوردي الفاتح، ولكن فشلت في اختيار التصميم والألوان بشكل كبير، خاصة من عند الظهر التي كان تصميم الفستان من الخلف يشبه القوس، كما أن الألوان لا تتناسب على الإطلاق مع طبيعية الحدث.

- ميجان جود

ظهرت الممثلة الأمريكية ميجان جود، بفستان باللون الوردي، شفاف من عند منطقة الصدر ومرصع بالفصوص الفضية اللامعة، مع تواجد فتحة من عند الساق.

جاءت الإطلالة غير ملائمة إذ وصف نقاد الموضة الإطلالة بأنها "فقيرة".

- زوي ديشانيل

لا شك في أن الدمج بين اللونين الأحمر والأسود يعطي للإطلالة أناقة وجاذبية، ولكن فشلت الممثلة الأمريكية زوي ديشانيل في إطلالتها التي جاءت غير موفقة، إذ كان عبارة عن فستان مكون من قطعتين، الأولى باللون الأسود دون أكمام، والثانية تشبه الجيب المنفوشة باللون الأحمر، ولكن جعلتها تبدو بوزن زائد.

- نادين لبكي

حصلت المخرجة اللبنانية نادين لبكي على لقب أسوأ إطلالة على السجادة الحمراء، على الرغم من أن الفستان من توقيع المصمم العالمي إيلي صعب، إلا أن لون الفستان كان غير واضح، فبعض من نقاد الموضة وصفوا الفستان بأنه لونه أبيض غير صريح وكأنها غسلته أكثر من مره، ووصفه بأنها إطلالة باهتة، بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل.

- ماديسون ايسمان

أما عن الممثلة الأمريكية ماديسون ايسمان، اختارت فستان بصيحة الكرانيش، استخدمت فيه أكثر من لون، وشبه نقاد الموضة الإطلالة بـ"قطعة الكاب كيك"