بـ"10 جنيهات".. استمتع مع أطفالك في "الويك إند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تبحث العائلات دائمًا عن أماكن جديدة ومناسبة للتنزه مع ابنائها، بدون تكلفة ضخمة، وفي نفس الوقت تكون ممتعة.

نقدم لكم عدد من المتاحف التي يمكنكم زيارتها، والاستمتاع بمقتنياتها، وتعريف الأبناء معلومات جديدة وشيقة، بتكلفة لا تتجاوز العشر جنيهات للفرد الواحد.

-متحف العلم الحيواني

هو المتحف الوحيد في الشرق الأوسط الذي يعرض محنطات نادرة لحيوانات، مثل الغزال الأبيض المنقرض، والنمر المصري الذي عاش في سيناء، وغيرهم.

ويضم متحف العلم الحيواني 1352 طائرا محنطًا، و555 حيوانا من الثدييات، و259 من الزواحف، و115 من الجماجم، و35 من الهياكل العظمية، و49 من الرؤوس.

كما يحتوي على الحيوانات التي ماتت في حديقة الحيوانات منذ سنوات، وتم تحنطيها وعرضها للجمهور، وكذلك الفيل والزرافة، والحوت الضخم الذي تم العثور عليه في عام 1936 على شاطئ البحر المتوسط.

يقع المتحف داخل حديقة حيوان بالجيزة، وتم انشاؤه بتكليف من الخديوي اسماعيل.

ويتكون متحف العلم الحيواني، من ثلاث أدوار، كل دور تم تقسيمه إلى 10 بيئات مثل البيئة الأفريقية، والبيئة الصحراوية، والبيئة البحرية، وعالم الأمازون، وعالم القرود، وعالم المفترسات.

وتم وضع البيئات العالمية في الدور الأول من المتحف، وتحتوي على عدد من المحنطات ومجموعة من الرؤوس والجماجم، وهياكل الثدييات والطيور والزواحف.

أما الدور الثاني فهو مخصص للزواحف والطيور والحيوانات المصرية، وكهف يحتوي على هياكل عظمية للمقارنة العلمية بين الإنسان والشمبانزي وإنسان الغاب والقردة، وفي الدور الثالث والأخير بالمتحف توجد مجموعات من الطيور النادرة التي انقرض بعضها من كل دول العالم وبالتحديد مصر.

سعر التذكرة: 10جنيه للفرد الواحد.

-متحف البريد

يقع متحف البريد في ميدان العتبة بالقرب من مبنى المطافئ، حيث يحتوي على مقتنيات نادرة وكنوز تاريخية وتراثية ترجع لـ150 عامًا.

أنشئ المتحف بأمر من الملك فؤاد الأول بمناسبة استضافة مصر للمؤتمر العاشر للبريد العالمي عام 1934، ليتم من خلاله توثيق تاريخ البريد المصري.

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ويحتوي المتحف على 1250 قطعة نادرة، من بينها أوراق البردي "الرسائل القديمة" والوثائق وعقود نقل البريد، واللوائح البريدية، وأيضا طوابع البريد المصرية والعربية، والأفريقية، والأوروبية، والآسيوية، والأمريكية، بالإضافة إلى أدوات البريد مثل، الموازين والحقائب والمفاتيح والصناديق.

تأسس عام 1936، وكان يُعرف باسم متحف فؤاد الثاني، وفتح أبوابه أمام الجمهور في العام 1940 بعد اكتمال مقتنياته.

واستعان مسؤولو المتحف بمجسّمات للتعريف بطبيعة العمل داخل غرف البريد، وقد وُضع أوّل مكتب لمدير الهيئة، حين كانت تسمى «البوسطة المصرية»، كما عُلّقت فوقها لوحة مكونة من 10 آلاف طابع، تُمثّل أبو الهول، كانت قد أُهديت إلى الملك فؤاد الثاني، بمناسبة افتتاح المتحف.

سعر التذكرة: 2 جنيه للفرد الواحد.

-متحف الفن الإسلامي

يقع متحف الفن الإسلامي في ميدان باب الخلق، وتم افتتاحه لأول مرة في عام ١٩٠٣م.

وكان الهدف من إنشائه هو جمع الآثار والوثائق الإسلامية من عدة مدن حول العالم، مصر، وشمال أفريقيا، والشام، والهند، والصين، وإيران، وشبه الجزيرة العربية، والأندلس.

ويُعد متحف الفن الإسلامي أحد أكبر متاحف الفنون الاسلامية في العالم، حيث يضم حوالي ١٠٠ ألف تحفة أثرية متنوعة؛ تعرض الفنون والحضارة الإسلامية على مر العصور.

سعر التذكرة: 10 جنيهات للفرد الواحد.

-المتحف القبطي

يقع المتحف القبطي داخل حدود حصن بابليون الروماني بالقرب من مجموعة الكنائس القديمة (كنيسة أبى سرجة، وكنيسة السيدة العذراء الشهيرة "بالمعلقة".

وتم إنشاء المتحف في عام ١٩١٠م، بغرض جمع الآثار والوثائق التي تسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر.

يتكون المتحف من جناحين يربط بينهما ممر؛ الجناح القديم شيده مرقص سميكة باشا في عام ١٩١٠م، والجناح الجديد الذي افتتح في عام ١٩٤٧م.

يعد هذا المتحف أكبر متحف في العالم للآثار القبطية، ويضم مجموعة من نماذج الفنون القبطية، من بينها الأحجار والرسوم ومخطوطات الكتابة القبطية، والأقمشة والمنسوجات، والعاج والأيقونات الدينية، والخشب، والمعادن، والفخار، والزجاج.

سعر التذكرة: 10 جنيهات للفرد.