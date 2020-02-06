سيلينا غوميز تعتمد ظلاً حيوياً من البني .. شاهدي كيف نسقته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 04:39 مساءً - خلال جولتها لتسويق ألبومها الأخير، اختارت المغنية الأمريكية سيلينا غوميز أن تعتمد اطلالات قريبة من روح الشارع، ما فسره خبراء بأنه ذكاء التسويق.



من ضمن الإطلالات الأنيقة والعصرية التي اختارتها سيلينا غوميز خلال جولتها كانت سترة واسعة باللون البني المائل إلى البرتقالي، هذا الظل خصيصا لفت انتباهنا ليس فقط لأنه واحد من الألوان المتوقع رواجها لربيع ٢٠٢٠ أو لأنه برز ضمن عروض أزياء تشكيلات الربيع والصيف، لكن لأنه يحمل انطباعا مختلفا مقارنة ببقية الظلال البنية، فإذا كان البني يشعرنا بشيء من الملل فإن هذا الظل أخذ من البرتقالي لمسة جعلته حيويا بما يكفي، لذلك هو لون عصري يمكنك اعتماده بكل ثقة.

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البني المائل للبرتقالي لون الربيع القادم

البني المائل للبرتقالي على طريقة سيلينا غوميز



بالاضافة إلى الخصائص السابق ذكرها لهذا الظل المتوسط من البني، فإنه أيضا يعرف بسهولة تنسيقه مع ألوان أخرى مثل الجملي، الأبيض، الرمادي، الأسود وحتى الأزرق الداكن، ما يجعلنا ننظر له وكأنه لون محايد يسمح باعتماده ضمن اطلالات ومناسبات عديدة.

سيلينا غوميز





إذا عدنا لإطلالة سيلينا غوميز، نلاحظ بقية التفاصيل العصرية التي اختارتها، مثل الجينز السماوي المستقيم وتي شيرت أبيض والحذاء المزين بنعل ضخم.

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من عروض الأزياء





سبق لسيلينا غوميز أن اعتمدت هذا الظل من اللون البني و نسقته مع البرتقالي في اطلالة يغلب عليها الطابع المونوكروم أو الاطلالة احادية اللون، لاسيما وانها انتعلت حذاء من اللون نفسه.

البني المائل للبرتقالي





على ممشى عروض الأزياء شاهدنا مزيج البني مع البرتقالي بشكل بارز ما يوحي أن تنسيق هذا اللون لن يكتفي بحيويته بينما يسمح بمزيد الدراماتيكية بتنسيقه مع ألوان ساطعة مثل البرتقالي والأصفر.



شاهدي مجموعة من الاطلالات تلهمك بأفكار عصرية لتنسيق البني المائل إلى البرتقالي.

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