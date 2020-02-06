أجمل إطلالات تشارليز ثيرون منذ بداية عام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 04:39 مساءً - كثيرة هي الاحتفالات والمناسبات التي تابعناها منذ بداية عام 2020 ولا سيما أنّ موسم الجوائز يبدأ مع السنة الجديدة، وكان للنجمة الجميلة تشارليز ثيرون Charlize Theron حضور في أغلب هذه المناسبات، كون فيلمها الجديد Bombshell نال العديد من الترشيحات لمختلف الجوائز، وقد شاهدناها في أجمل الاطلالاات منذ بداية العام وحتى الآن، تتألق على السجادة الحمراء في تصميمات أزياء مختلفة، منها الفاخرة ومنها العصرية، وإليكِ بالصور أبرز هذه الاطلالات.





تايور مميز من ديور تألقت به تشارليز ثيرون:

اطلالة راقية من ديور تألقت بها تشارليز ثيرون





في ثاني أيام السنة الجديدة، شاهدنا تشارليز ثيرون Charlize Theron في اطلالة رائعة تألقت بها على السجادة الحمراء، ذكّرتنا باطلالات النجمات في الخمسينيات، وكانت عبارة عن تايور من ديور Dior بنقشة الكارو الناعمة، مؤلف من ما يشبه الكورسيه المحددة الخصر بحزام، وتنورة ميدي ضيقة. واللافت في التصميم هو القطعة الشبكية التي غطت الأكتاف واليدين، والتي أضافت بعدًا عصريًّا لهذه الاطلالة الكلاسيكية.

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تنسيق باللونين الأسود والأبيض اعتمدته تشارليز ثيرون:

اطلالة تجمع بين النمط الكلاسيكي والنمط الشبابي اعتمدتها تشارليز ثيرون



مؤخرًا رصدنا لـ تشارليز ثيرون Charlize Theron اطلالة لافتة باللونين الأسود والأبيض، جمعت بها بين النمط الأنثوي والذكوري، وكانت عبارة عن قميص كلاسيكي باللون الأبيض، نسقت معه بنطلونًا قصيرًا بقصة أرجل واسعة، ومقلمًا باللونين الأسود والأبيض، زيّنت خصره بحزام، وأكملت اللوك بحقيبة كلاتش من ديور Dior وحذاء بكعب عالٍ أنيق.

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اطلالة عصرية لافتة تألقت بها تشارليز ثيرون:

فستان براق بتصميم شبابي تألقت به تشارليز ثيرون





اطلالة لافتة لـ تشارليز ثيرون Charlize Theron مؤخرًا في هذا اللوك، الذي اختارت فيه فستان سهرة ماكسي مصنوعًا من قماش براق باللون الفضي من سيلين Celine، وقد نسقت من فوقه جاكيت بليزر أسود، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ وشنطة يد مبتكرة.

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تشارليز ثيرون مشرقة في فستان ذهبي براق:

تشارليز ثيرون في فستان سهرة باللون الذهبي





برأيي أنّ هذه أجمل اطلالة لتشارليز ثيرون Charlize Theron منذ بداية العام، وقد تألقت فيها في فستان ذهبي براق من دار لويس فويتون Louis Vuitton، بدت فيه مثل الملكات بقصته الأنيقة لا سيما من ناحية الأكمام، وقد أكملت أناقتها بحقيبة كلاتش سوداء، واكسسوار ذهبي زينت به رأسها.



اطلالات متنوعة ومميزة رصدناها للنجمة تشارليز ثيرون Charlize Theron منذ بدايه العام 2020، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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