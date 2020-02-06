فساتين سهرة لبنانية للقصيرات ..تظهرك أكثر طولاً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 04:39 مساءً - تنافست دور الأزياء اللبنانية على تقديم صيحات تناسب قصيرات القامة بخامات وألوان متنوعة فزينت عروض الأزياء الراقية كوتور ربيع 2020 ضمن أسبوع باريس.

"الخليج 365" تستعرض لكِ أحدث موديلات فساتين سهرة لبنانية بتوقيع أنامل مصممين لبنانيين لتستوحي منها ما يزيد من طولك ويعزز أناقتك في مناسبات العام الجديد.

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فساتين حورية البحر بتوقيع ماركات لبنانية

Tony Ward



حافظت فساتين السهرة المصممة بقصة حورية البحر Mermaid dresses على تواجدها على منصات عروض أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم ربيع 2020، تألقت عارضة طوني ورد Tony Ward بفستان أسود منسدل الأكمام مزدان بقصاصات ناعمة حول الصدر وحافة التنورة، كما لفتنا فستان جورج شقرا Georges Chakra مستقيم القصة المغلف بالطبعات والمزود بذيل يصل إلى الأرض.

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فساتين قصيرة موضة 2020 من أسبوع باريس



بخلاف فساتين الكوتور الطويلة، خصصت أسماء لبنانية بارزة جانب من مجموعاتها الجديدة للفساتين القصيرة، قدم إيلي صعب Elie Saab فستان أبيض مغطى بالتطريز ومميز بالأكمام الطويلة على شكل الجرس Bell Sleeves، وبستايل مشابه تألقت إحدى عارضات طوني ورد Tony Ward بفستان A Line يعلو الركبة، تساعد هذه الموديلات في إطالة القامة لا سيما القسم السفلي منها.



فساتين سهرة مزينة بشق أمامي طويل

Ziad Nakad



كانت فساتين السهرة المصممة بشق أمامي الأبرز على منصات عروض أسبوع باريس للهوت كوتور، اعتمدت عارضات زياد نكد Ziad Nakad وزهير مراد Zuhair Murad قطع أشبه بالقفاطين تميزت بالتطريز العمودي بطول الفستان والقبة الـ V Neck، توحي هذه التصاميم أن من ترتديها أطول مما هى عليه لذا نرشحها بقوة لقصيرات القامة.



فساتين سهرة بالخصر العالي من أسبوع باريس

قدم المصمم العالمي إيلي صعب باقة من الفساتين ذات التنانير المنسدلة على القامة عالية الخصر، أحببنا الفستان الأحمر الـ V Neck كما أعجبنا الفستان البيج المحبوك بالتطريز العمودي والمزود بحزام مخمل من توقيع نفس المصمم، كذلك الفستان الذي يمزج بين نغمات الوردي والسيمون والأصفر الفاتح من مجموعة جورج حبيقة Georges Hobeika.

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