عبايات بألوان داكنة مع النقوش الهندسية لمختلف المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 04:39 مساءً - أصبحت صيحة النقوش الهندسية رائجة بشكل كبير بموديلات العبايات، لاسيما بالألوان الداكنة منها، والتي ترغب باعتمادها الصبايا لاطلالة أنيقة وعصرية، بمختلفة الرسومات، وهو ما اخترناه لكِ اليوم من أشهر الماركات، لتجددي قليلًا بستايلك.



العبايه السوداء مع نقوشات مستطيلة باللون الأبيض لمناسباتكِ طوال اليوم

العبايه السوداء مع نقوشات مستطيلة باللون الأبيض لمناسباتكِ طوال اليوم





العبايه السوداء مع لمسة اللون الأبيض من الصيحات الانيقة التي يمكنكِ اعتمادها لاطلالة تناسبكِ في كل الأوقات، كهذا الموديل من gaffdesign ae، نسقيها مع حجاب باللون الأبيض وشنطة كبيرة أو متوسطة الحجم من ماركتكِ المفضلة، للمسة أكثر عملية.

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العبايه باللون الأزرق البترولي مع الياقة العريضة

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العبايه باللون الأزرق البترولي مع الياقة العريضة





أما هذا الموديل من Anyqaa فهو مناسب أكثر لمناسبات بعد الظهر، مع خامة الساتان الناعمة، واللون المميز للأزرق البترولي، ونقوشات هندسية من نفس الدرجات، وياقة عريضة لتمنحكِ لمسة كلاسيكية، مناسبة أكثر للمشاوير المهمة، ولهذا ننصحكِ بتنسيقها مع الشنطة الميني بألوان كالأسود، وحذاء باللون ذاته.

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العبايه الواسعة مع لمسة البليسيه لأوقاتكِ الرسمية

العبايه الواسعة ونقوشات الخطوط البيضاء لأوقاتكِ الرسمية





هذا الموديل للعبايه من alyaa model abaya مع النقوشات على العبايه بالكامل، مناسبة للأجواء الرسمية البسيطة، كما أن الموديل من التصاميم الواسعة التي تخفي عيوب الجسم، خاصًة مع لمسة البليسيه المكسرة للجزء السفلي التي تناسب طويلات القامة، وتبرز رشاقتكِ.

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العبايه السوداء بنقوشات هندسية وقصّة مميزة من الكتف للسهرات

العبايه السوداء بنقوشات هندسية





أما هذا التصميم من alreem abaya show للعبايه السوداء فهو أكثر فخامة، لهذا يمكنكِ اعتماده في سهرات المساء المميزة، لاطلالة كلاسيكية وناعمة، تناسب أكثر السيدات الأربعينات للمسة غنيّة ومترفة.

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