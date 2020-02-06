أزياء سهرة للمحجبات وأسرار تنسيقها على غرار الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 04:39 مساءً - تفننت الفاشينيستا المحجبات في تنسيق صيحات 2020 بأشكال مختلفة وتحويل بعض القطع المنحصرة في زاوية أزياء النهار إلى قطع مسائية، ننصحكِ بمطالعة الاطلالات التي رصدناها لكِ من حساباتهنّ على انستقرام، لتواكبي جديد الموضة العالمية بما يتناسب مع أسلوبكِ المحتشم.



بدلات للسهرة من وحي الفاشينيستا المحجبات

بدلات للسهرة



إذا كنتِ تفتشين عن اطلالة أنيقة ومرتبة، فلا تترددي في اعتماد البدلات الرسمية شرط أن تحتوي على تفصيلة مميزة تجعل منها قطعة مثالية للسهرة، كأن تكون مزينة بكشاكش حول منطقة الأكتاف، أو محبوكه بالترتر والريش النافر، اِحرصي على تنسيق هذه الموديلات مع اكسسوارات ناعمة.

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تنانير بليسيه لامعة للسهرة موضة الموسم

تنانير بليسيه لامعة



لا تزال صيحة التنانير البليسيه المصممة بخامات لامعة، متصدرة لمشهد الموضة، برعت الفاشينيستات المحجبات في تنسيق هذه القطعة بطرق أنيقة تصلح لاطلالات المساء، جربي تنسيقها مع كنزة صوف قصيرة من دون تطريز لإطلالة ناعمة، وانتعلي بوت بيج فاتح بلون الجلد لتزيدي من طولكِ.

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بلوزات بأكمام منفوخة موضة 2020

بلوزات بأكمام منفوخة



برزت هذا الموسم موضة البلوزات الأورغانزا الشفافة المميزة بالأكمام منفوخة، اختاري موديل أسود، ونسقيه إما مع تنورة بليسيه ملونة، أو مع تنورة سوداء منفوشة بخامة لامعة لاطلالة خاطفة للأنظار، تناسب أجواء السهرات الكبيرة.

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ملابس ترتر موضة 2020 للسهرة

ملابس ترتر



بالنظر إلى المجموعة الجديدة في متاجر أشهر الماركات العالمية، ستلاحظين هيمنة الأزياء المغلفة بالترتر على المعروضات، تجرئي واعتمدي هذه الصيحة شرط أن لا تكون كامل الطلة معتمدة عليها، يمكنكِ تنسيق بنطال واسع مزدان بالترتر مع توب أبيض وكارديغان بيج طويل على غرار الفاشينيستا سهى، وتمّمي أناقتكِ بحذاء Nude مدبب.

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إذا كنتِ تفتشين عن اطلالة أنيقة ومرتبة، فلا تترددي في اعتماد البدلات الرسمية شرط أن تحتوي على تفصيلة مميزة تجعل منها قطعة مثالية للسهرة، كأن تكون مزينة بكشاكش حول منطقة الأكتاف، أو محبوكه بالترتر والريش النافر، اِحرصي على تنسيق هذه الموديلات مع اكسسوارات ناعمة.

تابعي المزيد: أزياء الجلد على طريقة النجمات العربيات



تنانير بليسيه لامعة للسهرة موضة الموسم

تنانير بليسيه لامعة



لا تزال صيحة التنانير البليسيه المصممة بخامات لامعة، متصدرة لمشهد الموضة، برعت الفاشينيستات المحجبات في تنسيق هذه القطعة بطرق أنيقة تصلح لاطلالات المساء، جربي تنسيقها مع كنزة صوف قصيرة من دون تطريز لإطلالة ناعمة، وانتعلي بوت بيج فاتح بلون الجلد لتزيدي من طولكِ.

تابعي المزيد: أزياء لا تستغنى عنها النجمات في شتاء 2020



بلوزات بأكمام منفوخة موضة 2020

بلوزات بأكمام منفوخة



برزت هذا الموسم موضة البلوزات الأورغانزا الشفافة المميزة بالأكمام منفوخة، اختاري موديل أسود، ونسقيه إما مع تنورة بليسيه ملونة، أو مع تنورة سوداء منفوشة بخامة لامعة لاطلالة خاطفة للأنظار، تناسب أجواء السهرات الكبيرة.

تابعي المزيد: الملكة ليتيسيا في البليزر مجددًا وهذه أجمل إطلالاتها في هذه القطعة العصرية



ملابس ترتر موضة 2020 للسهرة

ملابس ترتر



بالنظر إلى المجموعة الجديدة في متاجر أشهر الماركات العالمية، ستلاحظين هيمنة الأزياء المغلفة بالترتر على المعروضات، تجرئي واعتمدي هذه الصيحة شرط أن لا تكون كامل الطلة معتمدة عليها، يمكنكِ تنسيق بنطال واسع مزدان بالترتر مع توب أبيض وكارديغان بيج طويل على غرار الفاشينيستا سهى، وتمّمي أناقتكِ بحذاء Nude مدبب.

تابعي المزيد: في عيد ميلادها الـ 40 أجمل فساتين درة زروق على السجادة الحمراء