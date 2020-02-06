تنسيق الجينز لملابس الجامعة للمحجبات 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 04:39 مساءً - الجينز من الخامات العملية التي تفضلها الصبايا باطلالات الجامعة، سواء كان باختيار البناطيل أو الجاكيت أو حتى باعتماد التنورة، ولاطلالة عصرية في 2020، إليكِ تنسيق الجينز لملالبس الجامعة للمحجبات، من وحي الفاشينيستا المحجبات.

اطلالة كاملة بالدينم بالجينز الأبيض والجاكيت الأزرق

اطلالة كاملة بالدينم بالجينز الأبيض والجاكيت الأزرق





اختارت الفاشينيستا منة السوني اطلالة من الدينم، باعتماد بنطلون جينز باللون الأبيض مع موديل واسع مريح، نسقت معه جاكيت جينز قصير نسبيًا، وتوب صوف عالي الرقبة، للمسة أكثر بهجة.

وقد أكملت اللوك بسنيكرز باللون الخردلي يتماشى مع الجينز والتوب، مناسب للصبيّة المرحة والعملية.

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القميص الجينز مع حزام الخصر من وحي دلال الدوب

القميص الجينز مع حزام الخصر من وحي دلال الدوب

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في المقابل يمكنكِ اختيار القميص الجينز المميز على طريقة دلال الدوب من دار أزياء بالنسياغا، مناسب لذوق الصبيّة التي تعشق كل ما هو جديد بخطوط الموضة، نسقته مع بنطلون أسود وحذاء رجالي برباط أمامي، لاطلالة مستوحاة من أجواء الأكشن، وعادًة هذا الستايل يتناغم مع أسلوب الفتيات بالجامعة لاطلالة عصرية في 2020.

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الجينز الواسع عالي الخصر

الجينز الواسع عالي الخصر

أما الجينز الواسع عالي الخصر فهو من القطع المهمة بخزانتكِ لأيام الدراسة، لاسيما الستايل الواسع منه، لأنه مناسب أكثر لكِ كفتاة محجبة، خاصًة عندما ترغبين في ارتداء البلوزات القصيرة، كهذا اللوك من لينا أسعد بالكنزة البولكا دوت مع الجينز الواسع عالي الخصر.

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الجاكيت الجينز بلمسة جريئة لستايل عصري في 2020

الجاكيت الجينز بلمسة جريئة لستايل عصري في 2020





أصبحنا نشاهد الكثير من الموديلات المختلفة والعصرية للجاكيت الجينز، كهذا الموديل من الفاشينيستا فاطيمة يمكنك اعتماده بالأيام المرحة بالجامعة، مع البناطيل الرياضية الواسعة بألوان داكنة، والأمر نفسه ستتبعيه مع الاكسسورات لاطلالة أكثر بساطة.

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