إطلالات متنوعة للرجل من المعتصم طرابزوني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 04:39 مساءً - يهتم الممثل الكوميدي ومقدم البرامج السعودي المعتصم طرابزوني بأزيائه بطريقة أنيقة تناسب سنه وقوامه، ويتعدد بإطلالاته بطريقة مذهلة تتناسب مع مختلف المناسبات ..

إطلالات المعتصم طرابزوني



لمظهر كاجوال نسَّق بنطالاً أسود وقميصًا بنفسجي اللون بأكمام قصيرة، ولإطلالة عصرية ارتدى بنطال جينز مع قميص أسود برسوم باللونين الأخضر والأحمر وحذاء أبيض، وعن الأزياء العملية تأنق ببنطال ومعطف رماديين مع تيشيرت أبيض بكتابات، كما ارتدى قميصًا أبيض ومعطفًا رماديًا مع بنطال أسود لمظهر أكثر فخامة، وفي "موسم الرياض" أطلَّ ببنطال أسود من الجينز الممزق وتيشيرت أسود برسوم ملونة وجاكيت جلد أسود.

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إطلالات المعتصم طرابزوني



ومع اقتراب فصل الشتاء أطلَّ بقميص جينز وبنطال أسود مع تيشيرت عنابي لإطلالة شبابية، ونسَّق بنطال جينز مع تيشيرت رمادي ومعطف أسود لخيار يميل للفخامة، وظهر ببلوفر كحلي برسمة نمر مع بنطال أبيض لستايل بسيط، واختار القميص الأسود المزين بكاروهات باللونين الأسود والأحمر في المنتصف مع بنطال أسود لإطلالة أنيقة، ولخيار أكثر بساطة ارتدى بلوفر أحمر وبنطال جينز.

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