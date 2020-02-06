بعد إشادتها بها.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لشويكار: شرف كبير ليا

"والله شرف كبير جدًا ليا مرسي على تشجيع حضرتك المستمر، ربنا يخليكي لينا ونفضل نتعلم من أعمالك الجميلة شويكار"، هكذا علقت الفنانة دنيا سمير غانم، موجهة رسالتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للفنانة شويكار، بعدما أثنت عليها الأخيرة خلال تصريحاتها.

وكانت الفنانة شويكار، صرحت بأن دنيا سمير غانم، هي الأقرب لها، حيث قالت: "أرى أن دنيا سمير غانم، هي الأقرب إلىّ روحًا وشخصية، خاصة أنها تتمتع بدم خفيف وحضور جيد، لذلك أهتم بمتابعة الأعمال التي تقدمها".

لقيت الصورة التي شاركتها "دنيا" للفنانة شويكار، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 68 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها الإعلامية بوسي شلبي، حيث علقت قائلةً: "فنانة عظيمة بتعرف تقيم الموهبة ربنا يخليها لينا".

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وعلق أحد المتابعين، قائلًا: "دنيا فنانة متكاملة وخلوقة خارج التمثيل، وهي متصدرة للمشهد الكوميدي والتمثيلي العربي، وإعلاميا لم تأخذ حقها، وقريبا ستبقى رقم واحد عربيا"، وأضاف آخر، "بحس أنها رقيقة بالفطرة وجميل جدا أنها مش متصنعة بموت فيها".

وكانت دنيا سمير غانم، هنأت زوجها الإعلامي رامي رضوان، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صورة تجمعها به نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أرفقت الفنانة دنيا سمير غانم، الصورة التي تجمعها بزوجها، بكلمات رومانسية: "كل سنة وأنت طيب.. أحبك كثيرًا وسأظل فخورة بك، ربنا يحميك يا حبيبي".