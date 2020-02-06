"شكرا أنا بخير".. أول تعليق للفنانة بشرى بعد أزمتها الصحية

علقت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، على الأزمة الصحية التي مرت بها، قبل أيام قليلة، استدعت دخولها المستشفى، بعدما أصيبت بضيق في التنفس.

وشكرت بشرى، زملاءها وأصدقاءها الذين تواجدوا بجوارها: "شكرا لكل الأصدقاء والزملاء والجمهور اللي غمرنى باهتمامه والسؤال على صحتي.. أنا الحمدلله بخير وتركت المستشفى أمس، بعد قضاء 3 أيام، نظرًا لأنى مريضة بحساسية موسمية لم تعالج بشكل صحيح أدت إلى حساسية ربوية حادة وصعوبة تنفس".

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وتابعت بشرى: "كل الشكر لطبيبي المعالج الدكتور عماد عوض، الذي تدارك الأمر في الوقت المناسب وعالجني لأنه يعلم طبيعة الحالة منذ 3 أعوام، أرجو عدم نشر إشاعات ليس منها أي فائدة سوى إحداث بلبلة لا داعى لها، أنا حاليا في المنزل أتلقى باقي العلاج ومطلوب الراحة طبقا لتعليمات الطبيب.. شكرًا".

وكانت يارا، شقيقة الفنانة بشرى، أكدت لـ"الوطن"، أن الفنانة غادرت المستشفى، بالأمس، وتلزم منزلها حاليًا، إلا أنها ممنوعة من الحركة والاختلاط، مع الراحة التامة.