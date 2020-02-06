فاجأت جورجينا روديريجيز، صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، بإهدائه سيارة مرسيدس دفع رباعي، احتفالا بعيد ميلاده الـ 35.
وعلقت جورجينا، على فيديو إهداء السيارة: "مبارك لرجل حياتي هدية عيد ميلاد سعيد"، كما أوضحت أنها أحضرت له هذه السيارة، كونه لا يمتلك سيارة دفع رباعي ضمن أسطول سياراته.
يذكر أن رونالدو، تغزل نهاية الشهر الماضي، في صديقته عارضة الأزياء الإسبانية وأم طفلته ذات الاسم المركب "آلانا مارتينا"، وذلك من خلال تغريدة على حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر".
ونشر اللاعب البرتغالي، صورة تجمعه مع جورجينا وأطفاله الأربعة، وكتب "مبروك حبيبتي! أتمنى لكي يوما جميلا جدا! أنت امرأة عظيمة وأم ممتازة لأطفالنا، أحبك كثيراً يا عزيزتي!".
وكريستيانو رونالدو، لديه 4 أطفال 3 من أمهات مجهولة رفض البرتغالي الإفصاح عنهم حتى الآن، وطفلة وحيدة من جورجينا، والتى تتولى تربية الأطفال الأربعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| هدية جورجينا لرونالدو في عيد ميلاده الـ 35.. لم يمتلك مثلها من قبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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