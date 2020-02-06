أميرات وملكات العالم تألّقن بتصاميم زيتية وصيحات فاخرة

يبرز اللون الزيتي بأجمل الإطلالات والصيحات الفاخرة من خلال الفساتين والتصاميم التي أظهرت مفاتن الأميرات وملكات العالم بكثير من الأنوثة والسحر، فكل ملكة ارتدت التصميم المناسب لجسمها وللمناسبة التي تطل من خلالها.

وحرصت الأميرة كيت ميدلتون، بلمسات راقية، على الإكثار من اختياراتها للفساتين الزيتية التي تأتي بتدرجات داكنة، فتألقت بهذا اللون من خلال الفستان الموحد الذي يتسع من ناحية الخصر بشكل حيوي وناعم في الوقت عينه من دار Emilia Wickstead، كما لفتت أنظارنا بفستان زيني يتخطى حدود الركبة من دار Beulah London واختارت الحزام الجلدي الرفيع باللون الأسود على خصرها مع البكلة الذهبية المربعة، أما الملكة رانيا بدورها تألقت بمعطف زيتي واسع مع ربطات الحزام على الخصر وبدت في غايو الأنوثة بهذا اللون المنسق مع البنطال الأبيض.

ولم تتردد ليتيزيا ملكة إسبانيا بارتداء موضة الفستان الزيتي بأسلوب الكاب الواسع والعصري من دار Givenchy، كما سحرتنا ليتيزيا ملكة إسبانيا بموضة الجمبسوت الزيتي الواسع من دار Mango، كما نسّقت ماري ملكة الدنمارك موضة القميص الزيتية والرسمية مع التنورة البيضاء الواسعة والطويلة بأسلوب مشرق ولافت للنظر.

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