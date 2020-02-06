"الكيوي يتاكل بقشره".. 9 أطعمة تتناولها بشكل خاطئ دون أن ندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

هل فكرت يومًا أن بعض الأطعمة التي تتناولها قد تكون بلا أي قيمة غذائية بسبب تناولها بشكل خاطئ؟

فمثلا الكيوي الذي نتناوله بعد تقشير (الجلد) القشرة الخارجية، يجعله يفقد نسبة عالية من العناصر الغذائية، خاصة الألياف وفيتاميني "H" "E"، لذا يُفضل تناوله دون تقشيره ليستفيد الجسم من هذه العناصر، بحسب ما ذكر موقع "Bright Side" الأمريكي.

- الطماطم

أيضًا الطماطم من الأطعمة التي يجب أن تؤكل مطبوخة بحيث يمكن الاستفادة من المواد الغذائية مثل اللايكوبين الذي يحمي من الأورام وأمراض القلب، وتزداد العناصر الغذائية إذا قمت بتسخين الطماطم على 194 درجة مئوية.

- الشاي الأسود

الشاي الأسود من أكثر المشروبات استهلاكًا، ولكن يجب عدم مزجه بالحليب، لأن منتجات الألبان تمنع استفادة القلب والأوعية الدموية من الشاي، حيث إن بروتينات الحليب تجعل من الصعب امتصاص المواد الغذائية للشاي.

- الفراولة

الفراولة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين "ج"، ولا ينبغي أبدًا تخزين هذه الثمار مقطعة لأنها بذلك تصبح حساسة للضوء والأكسجين وتفقد قيمتها الغذائية.

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- البروكلي

الطريقة الشائعة لأكل البروكلي مقلي أو مغلي، ولكن هذه الطرق تجعله يفقد فيتامين "ج" والكلوروفيل ومضادات الأكسدة والمركبات المضادة للسرطان والتي تعد ضرورية للجسم، لذا يُفضل أكله نيّ أو مطهي على البخار.

- الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا المجففة على مركبات مضادة للأكسدة تسمى فيتات، ولكنها ترتبط بالفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام ولا يمكن أن يمتصها الجسم، لذا يجب نقعها ليلة كاملة لتتخلص من العناصر الزائدة التي لا يستفيد منها الجسم.

- الثوم

يحتوي الثوم على الأليسين، وهو إنزيم مضاد للأورام وتزداد قوة الإنزيم عند تعرضه للهواء، لذلك يُفضل تقطيعه قبل استخدامه ثم تركه لمدة 10 دقائق على الأقل.

- الزبادي

المادة المائيّة التي غالبًا ما توجد فوق اللبن بمجرد فتح الحاوية تسمى مصل اللبن، الذي يحتوي على البروتين وفيتامين "ب 12"، لذلك يجب عدم إلقائه في الحوض قبل تناول اللبن.

- الخيار

إذا لم تكن متأكدًا من أصل الخضروات ولا يمكنك غسلها جيدًا، فمن الأفضل إزالة القشرة لتجنب أي مبيدات أو مبيدات للبكتيريا.