ملء فراغات الغرّة.. نصائح وخلطات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 02:35 مساءً - تعاني النساء مع تقدّم العمر من تساقط الشعر الذي يؤدي إلى فراغات في الرأس خاصة في الغرّة ما يؤثر سلبًا على إطلالاتهنّ الجمالية.

هذا الأمر يستوجب مضاعفة العناية بالشعر البحث عن علاج جذري لملء فراغات الغرّة، وتُعدّ الخلطات الطبيعية أكثر الوصفات فعالية كعلاج وحل سريعين لإنبات الشعر، لذا نقدّم لكِ بعض النصائح والحلول الطبيعية التي تساعد على التخلّص من فراغات الرأس خاصة في المقدمة والتي قد تكون نتيجة الوراثة أو كثرة استخدام مجفف الشعر أو تناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية أو التغيرات الهرمونية التي تحدث بسبب الحمل والولادة، وسن اليأس.

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خلطات طبيعية لملء فراغات الغرّة



خلطة البيض والأفوكادو

ملء فراغات الغرّة



المكونات:

بيضة واحدة.

نصف حبة ناضجة من الأفوكادو.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل.



الطريقة:

اخفقي البيضة أولاً في وعاء ذي قعر عميق، من ثم اهرسي الأفوكادو جيداً وأضيفيه إلى البيض.

أضيفي تدريجياً كلاً من زيت إكليل الجبل وزيت جوز الهند.

حرّكي المكونات جيداً، وحين تتجانس طبقيها على الغرّة من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الخليط على الغرّة مدة ساعتين كاملتين قبل غسله.

واظبي على تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، وستلاحظين الفرق خلال مدة قصيرة.



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خلطة الثوم والعسل

ملء فراغات الغرّة



المكوّنات:

ثمانية فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من العسل.



الطريقة:

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يؤخذ عصير الثوم من حبات الثوم.

نُضيف ملعقة العسل.

نضع مزيج الثوم والعسل على فروة الرأس لمدّة 20 دقيقة.

يُغسل الشعر بالشامبو.

تُكرر الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً.

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خلطة الثوم وإكليل الجبل

ملء فراغات الغرّة



المكوّنات:

خمس ملاعق كبيرة من زيت الثوم.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل.



الطريقة:

تُمزج الزيوت معاً في جرة.

نأخذ ملعقتين من مزيج الزيوت، ونُدلك به لربع ساعة.

يُوضع المزيج على فروة الرأس لمدّة نصف ساعة.

نغسل الشعر بالشامبو.

نُكرر العلاج ثلاث مرات أسبوعياً.



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نصائح لملء فراغات الغرّة

ملء فراغات الغرّة

- التوقف عن التدخين والكافيين: يُقلل التدخين نشاط الدورة الدموية، ويُسبب الكافيين، الضرر لجهاز المناعة، وتساقط الشعر، لذلك يجب التوقف عنهما.

- ممارسة التمارين الرياضية: يجب أن نمارس الرياضة باستمرار، لأنّها تُنظف المسام وتساعد في الدورة الدموية.

- حماية الشعر من أشعة الشمس: يجب عدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة وعند الضرورة يجب أن نحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

- تجنبي استخدام المواد الكيميائية الضارة بالشعر: كالصبغة والمملسات الصناعية، فهذه المواد ستجرد شعرك من زيوته الطبيعية التي تحافظ على رونقه.

- لا تغسلي شعرك يوميًا: إذ سيتسبب ذلك في خسارته للزيوت الطبيعية، ما يجعله جافًا ويؤدي إلى تساقطه لذا تجنبي غسل شعرك أكثر من مرتين في الأسبوع كي لا تخسري هذه الحماية الطبيعية التي يوفرها لك شعرك.

- تخلّي عن استخدام مجفف الشعر نظرًا للضرر الذي يسببه على المدى البعيد.

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