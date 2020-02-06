أسرار جمال بريانكا شوبرا لبشرة متوهجة وشعر كثيف وناعم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 02:35 مساءً - لا شك أن النجمة الهندية بريانكا شوبرا تمتلك ملامح وجه جذابة جداً وشعراً كثيفاً مفعماً بالحيوية واللمعان، وتتميز بجمالها الآسر الذي جعلها تمتلك شعبية كبيرة في أنحاء العالم. إلا أنها تواظب على تطبيق خطوات أساسية في روتين العناية بالبشرة والشعر الخاص بها، اكتسبتها من والدتها وجعلتها تحافظ على بشرة متوهجة وشعر حريري لامع.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى أسرار جمال بريانكا شوبرا، فاستوحي منها لتحصلي على بشرة متألقة على الدوام، وشعر قوي ولامع.



أسرار بريانكا شوبرا للعناية ببشرة الوجه

بريانكا شوبرا



تقول النجمة بريانكا شوبرا، أن العناية بالبشرة مهمة جداً بالنسبة إليها، مما جعلها تتمتع ببشرة متوهجة، فهي بالكاد تحتاج الى مستحضرات مكياج. وتواظب بالدرجة الأولى على تطبيق ماسك البشرة الليلي Obagi Hydrate Luxe، الذي يعمل على تغذية وترطيب البشرة بشكل عميق وفعال، وهي تتركه على وجهها لمدة 20 دقيقة. ويحتوي ماسك الوجه هذا على مكونات طبيعية تمتلك قدرة عالية على تغذية وترطيب البشرة، وعلى مكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة، مثل زبدة الشيا والأفوكادو والمانغا والببتيدات، إضافة الى الإيدرومانيل الذي يعد مكوناً متطوراً تقنياً يوفر ترطيباً فورياً للبشرة ويساهم في الاحتفاظ بالمياه في طبقات الجلد لأكثر من ثماني ساعات. حيث تستيقظ بريانكا شوبرا في الصباح ببشرة ندية وناعمة ومفعمة بالحيوية والإشراقة.

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أسرار بريانكا شوبرا للعناية ببشرة الجسم

بريانكا شوبرا



تواظب بريانكا شوبرا على تقشير بشرة جسمها مرتين في الشهر على الأقل، حيث تعمل في البداية على فرك جسمها بالليفة لمدة خمس دقائق. من ثم، تمزج أحد الزيوت الطبيعية المرطبة للبشرة، مثل زيت الأركان، مع غسول الجسم خاصتها، وتدلك بالمزيج بشرة جسمها، وهذا ما يمنح بشرة جسمها المرونة ويجعل مظهراً نقياً ومشرقاً وناعماً.

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أسرار بريانكا شوبرا للعناية بالشعر وفروة الرأس

بريانكا شوبرا



تتميز النجمة بريانكا شوبرا بشعرها الكثيف والطويل، وذلك يعود الى مواظبتها على تطبيق نصيحة قدمتها لها والدتها، وجعلت شعرها قوياً وذا مظهر حريري. حيث تقوم بين الحين والآخر على خلط كمية كافية من زيت جوز الهند وزيت الخروع، وتطبيق المزيج على فروة رأسها وشعرها من الجذور وحتى الأطراف. من ثم تترك المزيج على شعرها لمدة ساعة من الوقت. بعدها، تقوم بريانكا شوبرا بغسل شعرها على الطريقة الاعتيادية.

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