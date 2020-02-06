نصائح قبل صبغ الشعر وبعده.. لنتائج أفضل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 02:35 مساءً - تعمد الكثير من النساء إلى صبغ الشعر في المنزل، وهي عملية غير معقدة ولكنها تحتاج إلى التزام المرأة ببعض الارشادات التي تساعدها للحصول على نتائج أفضل.

في ما يلي نقدم لكِ الخليج 365 بعض النصائح والإرشادات. كل ما عليكِ فعله هو أن تلتزمي بها منذ لحظة اختيار الصبغة مروراً بتطبيقها على شعركِ وصولاً إلى الانتهاء ومتابعة النتيجة التي تحصلين عليها. تابعي المزيد: 4 طرق طبيعية مبتكرة لتفتيح لون شعرك

نصائح قبل اختيار الصبغة صبغ الشعر اختياري الصبغة المتكونه من خلاصة مواد طبيعية، كي لا تؤذي شعرك.

تأكدي من تاريخ صلاحية الصبغة قبل بدء تطبيقها

اختاري لون صبغة مناسب للون بشرتك ولعمرك، كي يعطي مظهراً أنيقاً وجذاباً.

تجنّبي اختيار الألوان الفاتحة جداً، أو الغامقة جداً لتغيير لون شعرك، وحاولي اختيار الألوان القريبة من لون شعرك الطبيعي، والتي تكون أفتح أو أغمق بدرجةٍ أو بدرجتين لا أكثر، حتى تحصلي على لون شعرٍ جديد طبيعي وجذاب.

اشتري عبوات كافية من الصبغة، فهناك عدّة عوامل تتحكم بعدد العبوات اللازمة لعمل الصبغة، منها سماكة الشعر، وطوله، فإن كان شعرك قصيراً فإنّك تحتاجين إلى عبوةٍ واحدة، أما إذا كان طويلاً فجهّزي عبوتين أو ثلاثة من الصبغة، بحسب حاجتك. تابعي المزيد: صبغات شعر طبيعية بالحناء

نصائح قبل تطبيق الصبغة صبغة للشعر أخضِعي شعركِ لحمامات زيت وكريمات على شعرك لمدة أسبوع، بعدها قومي بصبغه، كي يحافظ على حيويته.

ينصح أن يكون الشعر جافاً حين قيامكِ بعملية الصبغ.

ينصحك الخبراء بوضع الصبغة على الشعر الجاف النظ، لذا من الأفضل غسل الشعر بالماء والشامبو فقط قبل تلوينه بيوم واحد.

ضعي لون الصبغة على خصلة صغيرة مخفية من شعرك لمعاينة اللون قبل البدء بوضع الصبغة على كافة الشعر، لتتجنّبي أي نتائج عكسيّة قد تحدث معك أثناء عملية الصبغة. تابعي المزيد: اكتشفي فوائد زيت الحلبة للشعر Advertisements

نصائح عند تطبيق الصبغة صبغ الشعر جهّزي كافة الأدوات اللّازمة لها.

ارتدي القفازات المطاطيّة قبل استخدام الصبغة.

ضعي قطعة من القماش حول الرقبة لحماية الجلد من الصبغة.

ضعي قليل من الفازلين على الجبهة لحمايتها من التصبغ.

حاولي توزيع الصبغة بشكلٍ متساوٍ على الشعر، فجذور الشعر وأطرافه أكثر مساميةً من بقية أجزائه، ولهذا فقد تلاحظي أنه تشبّع بالصبغة وأخذ لونها قبل أيّ جزءٍ آخر، لذا تجنبي جذور الشعر، ثم وزّعي الصبغة على بقية الشعر، ولا تحاولي إشباع الأطراف بكميةٍ كبيرة منها، حتى لا تصبح بلونٍ أفتح، أو أغمق مما ترغبين.

إلتزمي بالتوقيت المدون على علبة الصبغة عند تلوين الشعر يعطيكِ أفضل النتائج. تابعي المزيد: خلطات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر

نصائح بعد تطبيق الصبغة صبغ الشعر بحال حصلت على لون أغمق من درجة اللون التي تريدينها، اخلطي مقدار من نفس درجة اللون المستخدمة مع مقدار من الشامبو وضعي الخليط على الشعر لمدة 5 دقائق واشطفيه جيداً.

للحفاظ على لون شعرك الجديد، يجب استخدام شامبو وبلسم مخصص للشعر المصبوغ. تابعي المزيد: البصل... الحل المثالي لكافة مشاكل الشعر

لا تفعلي: صبغ الشعر لا تصبغي شعرَكِ أكثر من مرة في الشهر، حتى وإن لم يعجبك اللون، فكثرة الصبغات تؤدي الى تلف الشعر، وجفافه.

لا تصبغي شعرك إذا كنتِ في الأشهر الأولى من الحمل، يمكنك صبغه بعد مرور 5 أشهر من حملك.

لا تصبغي شعرك بعد فترة قصيرة من استخدامك للحناء، فذلك سيؤذي شعرك، ولن يعطيه اللّون المطلوب، بل يجب انتظار وقت طويل إلى أن تزول آثار الحناء بعدها يتم استخدام الصبغة.

لا يمكنكِ استخدام صبغة قد جُهزت قبل أيام، فيجب أن تقومي بإعداد الخليط ثم القيام بعملية الصبغ فوراً، والتقييد بالفترة الزمنية المحددة على علبة الصبغة لإبقاء الصبغة على شعرك، كي لا يتضرر. تابعي المزيد: فوائد الألوفيرا للشعر..ما الواقع وما الخيال؟

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