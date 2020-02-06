عقب تدخل هاني الناظر لعلاجه.. تعرف على أعراض وعلاج قشر السمكة

معاناة صعبة عاشتها أسرة بمحافظة كفر الشيخ، لمدة تجاوزت الشهر، بعدما اكتشفت الأم أن مولودها مصاب بمرض جلدي يُسمى "قشر السمكة"، طرقت الأسرة عدة أبواب للمساعدة في علاج الرضيع، حتى نشرت الأم عبر "فيس بوك"، مشكلتها، فتداولها الكثيرون حتى وصلت لطبيب الأمراض الجلدية هاني الناظر، الذي قرر تبني حالة الطفل وعلاجه مجانًا.

ويعتبر مرض "قشر السمكة"، أو ما يعرف أيضًا بـ"جلد السمكة"، هو اضطراب جلدي عبارة عن تجمع خلايا الجلد الميتة في شكل بقع جافة وسميكة على سطح الجلد، ويصاب به حديثو الولادة، بحسب ما ذكره موقع "Daily Medical".

أعراض مرض قشر السمك

شحوب وجفاف الجلد.

قشور بيضاء اللون.

فروة رأس قشرية.

شقوق عميقة ومؤلمة في الجلد.

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أسباب مرض قشر السمك

يحدث مرض "قشر السمك"، بسبب طفرة جينية وراثية، يرثها الأطفال من أحد الأبوين فقط، والأطفال المصابون بالصورة الوراثية من المرض، عادة ما يكون جلدهم طبيعيا أثناء الولادة، لكن خلال السنوات القليلة الأولى يصبح الجلد أشد صلابة ومليئا بالقشور.

علاج مرض قشر السمك

التقشير بواسطة الكريمات والمراهم.

حمامات طويلة لتليين الجلد، واستخدم الصابون المعتدل، مع فرك الجلد برفق بواسطة الإسفنج الخام المحكم أو حجر الخفاف للمساعدة في إزالة القشور.

ترطيب الجلد الجاف برفق بعد الاستحمام، بواسطة منشفة.