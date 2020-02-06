حالة نادرة.. شعر ورموش على أسنان امرأة.. والحل تناول "حبوب منع الحمل"

بين ليلة وضحاها فوجئت امرأة إيطالية أنها تعاني من حالة نادرة تسمى "شعرانية اللثة"، حيث ينمو الشعر في فمها.

وحسب ما نقلته مجلة "جراحة الفم"، لجأت المرأة البالغة من العمر 19 عاما، إلى الأطباء عام 2009، بعدما لاحظت نمو شعر يشبه الرمش من اللثة، خلف أسنانها الأمامية العلوية.

وقام الأطباء بتشخيصها بـ "متلازمة المبيض المتعدد الكيسات" (PCOS)، التي تنتج عن اختلال التوازن الهرموني الجنسي، ويمكن أن تسبب نموًا مفرطا للشعر.

وقام الأطباء بإعطاء المرأة الإيطالية، حبوب منع الحمل، لتنظيم مستويات هرمونها، كما خضعت لجراحة في الفم لإزالة شعر اللثة، بحسب صحيفة "لايف سيانس".

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وبدت العملية ناجحة، حيث توقف نمو الشعر حتى عام 2015، ثم يعود إلى النمو في اللثة وعلى ذقنها وعنقها، وذلك بعد أن توقفت المصابة عن تناول حبوب منع الحمل.

واستخدم الأطباء هذه المرة أيضا نفس النهج في العلاج، فوصفوا دواء للتحكم بمستويات الهرمونات، وأجروا عملية جراحية وطلبوا منها العودة في غضون عام، وعندما فعلت كان لديها شعر أكثر ينمو من لثتها.

ثم قرر الأطباء أخذ عينة نسيجية من لثة الفتاة، وكشف المجهر أن أنسجة اللثة التي ينمو منها الشعر كانت سميكة بشكل غير عادي.

ووجد الخبراء، أن الأنسجة المخاطية في الفم تشبه في بنيتها الأنسجة التي يتكون منها جلد الجنين، وهذا ما قد يوضح سبب تنشيط خلايا الشعر في فم المرأة، وحتى الآن لا يوجد تفسير واضح للحالة النادرة كما لا يوجد علاج.