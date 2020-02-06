ليست نانسي بيلوسي وحدها.. نساء في مواجهة ترامب

استطاعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن تتصدر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى باتت "تريند جوجل"، وذلك بعد أن قامت بتمزيق خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رفض مصافحتها خلال عرضه في خطاب "حالة الاتحاد" السنوي في الكونجرس الأمريكي.

ولم تكن "بيلوسي" الوحيدة التي تصدرت المشهد ضد الرئيس الأمريكي، ففي الآونة الأخيرة، أعلنت عدة نساء ظهرن بقوة على الساحة الأمريكية، الحرب على الرئيس الأمريكي، واللاتي تصدرن المشهد من أجل عزله.

إليزابيث وارن وايمي كلوبوشار

تعتبر إليزابيث وارن، المرشحة الديمقراطية، التي تسعى لخوض الانتخابات المقبلة ضد ترامب، من أقوى النساء في مواجهة الرئيس الأمريكي، خاصة بعد أن أعلنت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز دعمها بعد مقابلة أجرتها معها هي وتسعة مرشحين، وفقا لما أعلنته الصحيفة الاثنين.

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وأوضحت هيئة تحرير الصحيفة، أنها اختارت المرشحتين الديمقراطيتين إليزابيث وارن وإيمي كلوبوشار، الأمر الذي اعتبرته وارن بأنها وكلوبوشار لن يهزما طالما تدعمهما نيويورك تايمز.

نانسي بيلوسي

تعتبر زعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي، هي الغريمة الأكثر شراسة لترامب كونها كانت أول من قاد حملة عزل الرئيس الأمريكي من منصبه والتحقيق معه.

كما أن"بيلوسي"، تعتبر الوحيدة التي دائما ما يخرج ترامب للرد على تصريحاتها، حتى أصبح بينهما ما يشبه بالحروب الكلامية، إذ أعربت الأخيرة عن "سأمها" من الحديث عن الرئيس دونالد ترامب، ووصفته بأنّه "القائد الأعلى للتشتيت"، خلال ردها على أحد الأسئلة الصحفية في مؤتمر في واشنطن بشأن سلسلة من الإهانات الشخصية التي وجهها لها الرئيس الأمريكي، حين وصف ترامب بيلوسي، التي تعد أقوى شخصية ديمقراطية أمريكية، الأسبوع الماضي بأنّها "عار.. وشخص بغيض وكريه ومحب للانتقام".

إلهان عمرو

تأتى الرابعة وهي الديمقراطية إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية والتي قررت محاربة "ترامب"، بعد تضييقه على المهاجرين وذوي الأصول غير الأمريكية، ولذلك تشن مع رموز الحزب داخل وخارج الكونجرس، هجوماً حاداً ضد الرئيس الأمريكي بعد هجومه اللاذع عليها ووصفها بأنها مثيرة للجدل.