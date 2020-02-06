"متحتاريش".. إليكِ 9 طرق بسيطة لتنظيف الأنتريه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الأنتريه من أكثر قطع الأثاث المنزلي عرضة للاتساخ، كونه في غرفة المعيشة التي نقضي فيها غالبية أوقاتنا.

وحتى لا تقعي في حيرة حول كيفية تنظيفه، نقدم لك طرقًا بسيطة لتنظيفه، وفقًا لما ذكر موقع "wikiHow".

- يجب قبل بدء التنظيف، إزالة جميع الوسائد الخاصة بالأريكة أولا، ثم استخدام المكنسة الكهربائية لامتصاص الأتربة وبقايا الطعام من الزوايا الضيقة.

- استخدام الجزء الأمامي من المكنسة الكهربائية لإزالة الوبر أو فرو الحيوانات الأليفة من على الأنتريه.

- الحرص على تحديد نوع القماش قبل التنظيف، للحفاظ عليه من التلف.

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- اختبار الآثار السلبية للمنظف عن طريق، تجربة المنظف على منطقة غير ظاهرة من الأريكة، وتركه 10 دقائق، ثم بمنديل اضغطي على تلك المنطقة لاختبار ثبات اللون.

- يمكنك تنظيف الأريكة عن طريق وعاء به مياه دافئة، مضاف إليه قليل من المنظف المخصص، ثم قلبي الخليط جيدًا.

- إزالة البقع عن الأنتريه، عن طريق غمس قطعة قماش مبللة بالخليط السابق، ثم فرك البقعة برفق.

- يمكنك إزالة البقع عن الأنتريه الجلد، عن طريق غمس قطعة قماشة مبللة ناعمة في الخل الأبيض على البقع، ثم امسحيها بقطعة قماش جافة لمسح الخل.

- لتنظيف البقع الخاصة بالدهون، يمكنك وضع كمية من بيكربونات الصوديوم على المنطقة، ثم اتركيها بضع ساعات ثم افركي البقعة بالفرشاة.

- للتجفيف، اتركي الأنتريه يجف في الهواء عن طريق تشغيل المروحة، أو توجيه مروحة متحركة في اتجاهه.