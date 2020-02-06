تخلص من حب الشباب والبثور بخطوة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أوردت مجلة "وومان" النمساوية أن حمض الساليسيليك “Salicylic acid” يعد سلاحا فعالا لمحاربة شوائب البشرة مثل البثور والرؤوس السوداء وحب الشباب.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن هذا الحمض المعروف أيضا باسم "حمض الصفصاف" يندرج ضمن المقشرات الكيميائية؛ حيث إنه يعمل على تخليص المسام المتعرضة للانسداد من قشور الجلد الميتة والجلد المتقرن.
كما يعمل حمض الساليسيليك على تهدئة البشرة المتهيجة ويمنحها مظهرا متجانسا يشع نضارة وحيوية.
وفي حال استخدام مستحضر تقشير يحتوي على حمض الساليسيليك، تنصح "وومان" بتطبيقه بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعيا، وذلك لتجنب تعرض البشرة للجفاف والتهيج.
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