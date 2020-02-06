نصائح لعلاج الحساسية الناتجة عن ملامسة المعدن

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الدكتورة كاتارينا شورينجس إن حساسية النيكل تندرج ضمن الحساسية التلامسية، وهي تنشأ عند ملامسة الجلد للأغراض المحتوية على معدن النيكل كالحُلي والإكسسوارات والأزرار.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن أعراض حساسية النيكل تتمثل في احمرار الجلد وتورمه والحكة والبثور المتقيحة وتكون القشور، مشيرة إلى أنه يمكن مواجهة الأعراض من خلال المراهم والكريمات المحتوية على الكورتيزون، بالإضافة إلى تجنب ملامسة الأغراض المحتوية على النيكل