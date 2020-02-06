محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قالت الدكتورة كاتارينا شورينجس إن حساسية النيكل تندرج ضمن الحساسية التلامسية، وهي تنشأ عند ملامسة الجلد للأغراض المحتوية على معدن النيكل كالحُلي والإكسسوارات والأزرار.
وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن أعراض حساسية النيكل تتمثل في احمرار الجلد وتورمه والحكة والبثور المتقيحة وتكون القشور، مشيرة إلى أنه يمكن مواجهة الأعراض من خلال المراهم والكريمات المحتوية على الكورتيزون، بالإضافة إلى تجنب ملامسة الأغراض المحتوية على النيكل
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح لعلاج الحساسية الناتجة عن ملامسة المعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.