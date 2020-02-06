بنت المنصورة.. هايدي موسى العربية الوحيدة ضمن أجمل 100 امرأة في العالم

بمعايير ليس لها علاقة بجمال الوجه، ووفقاً لتقييم ثلاثة من أشهر أطباء التجميل في لوس أنجلوس، كان للمغنية هايدي موسى، ترتيب ضمن قائمة أجمل 100 امرأة في العالم، والتي أصدرها موقع "TOP BEAUTY WORLD".

حيث استطاعت المغنية المصرية، ابنة مدينة المنصورة، أن تحصل على المركز السبعين، لتحجز مكانتها ضمن القائمة النهائية لعام 2019.

و"هايدي"، مغنية وفنانة، تخرجت عام 2018، في كلية الإعلام بجامعة المنصورة، حاصلة على جائزة "الميما" و"الديرجست"، كأفضل مطربة صاعدة لعام 2016.

وفي عام 2018 توّجت كأفضل مطربة شابة للمرة الثانية في مهرجان الديرجيست.

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التحقت "هايدي" بدار الأوبرا المصرية، ونمت موهبتها بجانب المايسترو سليم سحاب.

وكان أول ظهور لها على مسرح "ستار أكاديمي"، بأدائها أغنية "أنا كلي ملكك" لشيرين عبدالوهاب، حيث خطفت الأنظار بصوتها المميز وإحساسها المرهف، وحضورها الراقي على المسرح.

استطاعت هايدي موسى، أن تحجز مكاناً لنفسها، لتصبح من أكثر الطلاب تميزاً وشعبية في الموسم الحادي عشر من برنامج ستار أكاديمي، ودخلت في المرحلة النهائية للتنافس على اللقب.

طرحت هايدي موسى، مؤخرًا فيديو كليب "أنا اتعودت"، عبر قناتها على "YouTube"، وهو من كلمات نادر عبدالله، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقي طارق عبدالجابر، وإخراج هيفا فقيه.

يذكر أن نجمة "حرب العروش"، الممثلة إميليا كلارك، احتلت المركز الأول في قائمة أجمل 100 امرأة في العالم، فيما احتلت آمبر هيرد، المرتبة الثانية، أما الثالثة فكانت من نصيب أليكساندرا دادليو، والرابعة أنجلينا جولي، والخامسة ديبيكا بادكون، والسادسة سيلينا جوميز.