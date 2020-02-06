محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن البشرة تواجه الكثير من المشاكل في فصل الشتاء مثل الجفاف والاحمرار والحكة، وذلك بسبب برودة الطقس وهواء المدفأة الجاف واحتكاك الملابس الخشنة.
وأوضحت "هاوت.دي" أنه يمكن محاربة الجفاف من خلال استعمال كريمات العناية المحتوية على مواد فعالة مثل اليوريا والبانثينول وحمض اللبنيك، حيث تعمل هذه المواد على ترطيب البشرة وتمنحها ملمساً ناعماً كالحرير. ومن المهم أيضاً شرب الماء بقدر كاف من أجل ترطيب البشرة من الداخل.
ويمكن محاربة الحكة من خلال استعمال لوشن الجسم المحتوي على المنثول، في حين يمكن تخفيف الاحمرار من خلال استعمال الضمادات الباردة، مع مراعاة التخلي عن منتجات العناية المحتوية على مواد عطرية أو مواد حافظة لأنها تتسبب في تهيج البشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا تحاربين مشاكل البشرة في الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.