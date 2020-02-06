هكذا تحاربين مشاكل البشرة في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن البشرة تواجه الكثير من المشاكل في فصل الشتاء مثل الجفاف والاحمرار والحكة، وذلك بسبب برودة الطقس وهواء المدفأة الجاف واحتكاك الملابس الخشنة.

وأوضحت "هاوت.دي" أنه يمكن محاربة الجفاف من خلال استعمال كريمات العناية المحتوية على مواد فعالة مثل اليوريا والبانثينول وحمض اللبنيك، حيث تعمل هذه المواد على ترطيب البشرة وتمنحها ملمساً ناعماً كالحرير. ومن المهم أيضاً شرب الماء بقدر كاف من أجل ترطيب البشرة من الداخل.

ويمكن محاربة الحكة من خلال استعمال لوشن الجسم المحتوي على المنثول، في حين يمكن تخفيف الاحمرار من خلال استعمال الضمادات الباردة، مع مراعاة التخلي عن منتجات العناية المحتوية على مواد عطرية أو مواد حافظة لأنها تتسبب في تهيج البشرة.