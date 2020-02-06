الاستيقاظ على لحن أغنية يجعلك نشيطاً

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ما هو صوت التنبيه الذي يوقظك؟ هل تستيقظ على صوت الهاتف أم أنك لازلت تستعمل المنبه التقليدي بجرسه المعروف؟ حان الوقت لتختار وسيلة التنبيه وفقاً لمعايير جديدة، فبحسب دراسة أسترالية من جامعة ملبورن تبين أن الصوت اللحني وليس صوت الجرس هو ما يوقظ خلايا الدماغ جيداً ويؤثر على أدائها على مدار اليوم، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وتبين أن الذين يستيقظون على صوت إنذار حاد، مثل الصفير المتقطع، يكونون أقل يقظة وانتباهاً خلال النهار.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "بلوس وان" الطبية، وأجرى فريق البحث تجربة شارك فيها 50 شخصاً، وتم قياس تأثير صوت المنبه على أدائهم وتركيزهم.

ولاحظ الباحثون أنه عندما يكون صوت التنبيه مثل الزمارة القاسية يؤدي إلى تعطيل النشاط العقلي وإرباكه عند الاستيقاظ، في حين يساعد صوت لحن أغنية على الانتقال السلس من حالة النوم إلى اليقظة، ما يجعل وظائف الدماغ أكثر نشاطاً.