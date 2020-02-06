يسبب الأنيميا.. تعرفي على أسباب الحيض الشديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الحيض لدى الفتيات يكون شديدا عندما يتعين على الفتاة تغيير الفوطة الصحية كل ساعة تقريبا أو في حال استمراره لمدة تزيد عن أسبوع.

وأوضحت الرابطة أن الحيض الشديد لدى الفتيات له أسباب عدة مثل اضطرابات تخثر الدم أو خلل وظيفي بالمبايض، مشيرة إلى أن الحيض الشديد يرفع خطر الإصابة بفقر الدم، الذي تتمثل أعراضه في شحوب البشرة والصداع والدوار وضعف التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود والتعرق الشديد وضيق التنفس والإغماء وضعف النبض والضعف العام.

لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الحيض الشديد لدى الفتاة وعلاجه في الوقت المناسب.