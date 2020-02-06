قالت لزوجها "أنا مش بنت الشعراوي".. محطات في حياة "سيدة الأقمار السوداء"

حصلت على شهرة واسعة بسبب فيلم "سيدة الأقمار السوداء"، فهى تنتمي لعائلة فنية، فشقيقتها الفنانة سامية شكري، والتي بدأت مشوارها الفني ببعض الأدوار الصغيرة، صنفت ضمن فنانات الإغراء، هى الفنانة ناهد يسري.

ويتزامن اليوم 6 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة ناهد يسري، التي تألقت في السينما اللبنانية في أدوار الإغراء.

ويقدم "هن" محطات من حياة الفنانة ناهد يسري، خلال السطور التالية.

على الرغم من اهتمامها بالسينما الا أن لها أعمالا أخرى نالت شهرة واسعة في التلفزيون، كمسلسل "نصف القمر واليتيم".

حادث سيارة عرضها لتشوهات بالوجه

تعرضت لحادث سيارة، خلال عام 1972، وكانت مع صديقها الذي توفي، إثر الحادث، ما جعلها تتعرض لتشوهات بسيطة في وجهها، دفعها للابتعاد عن السينما.

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ناهد يسري: أنا ممثلة مش بنت الشعراوي

وفي حوار لها كشفت يسري، عن زوجها قائلة: "عندما عرض عليّ الزواج قلت له أنا ممثلة مش بنت "الشعراوي"، وبمثل بمايوه وعريان وفيه قبلات ودي مهنتي واخترتها وأحبها وهو لم يقل شيئا".

وعن وقوعها بغرام زوجها قالت: "كنت كالفرس الذي يجرى عالرابع، وكان الجميع يحبني إلا أنني لم أكن أحب أحدا، وشعرت أنني أحب هذا الرجل فعلا عندما تقدم لي بطلب الزواج رسميًا، ولم أعد زوجي بالاعتزال وهو لم يفرض علىّ ذلك".

وعن عودتها للتمثيل قالت: "أنا لا أقبل التمثيل بالحجاب زى اللي موجودين في الشارع بالحجاب مع فول ميكب ورموش ومانيكير وصندل 10 سم، ده للأسف مش حجاب، وأنا أرتدي الحجاب من باب الاحترام لسني، والمنتجون لن يتركوا الناس اللي نافخين شفايفهم وينظروا لي أنا".