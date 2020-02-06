دراسة: نقص الوزن عند الولادة يهدد الذكور بالعقم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوصت عيادة "آي في آي للخصوبة" الأمهات الحوامل بالعناية بشكل خاص بصحتهن وصحة أطفالهن خلال فترة الحمل وما قبل الولادة؛ حيث أصبح هذا الأمر أكثر أهمية بعدما أشارت دراسة حديثة إلى ارتفاع خطر الإصابة بالعقم عند الذكور البالغين، الذين وُلدوا بوزن أقل من الوزن الطبيعي مقارنة بأولئك الذين وُلدوا بوزن متوسط.

ويستخدم مصطلح "صغير بالنسبة لسن الحمل" للإشارة إلى الجنين، الذي يقل وزنه عند الولادة بنسبة 10% عن الوزن الطبيعي، مما يعني أنه أصغر من المتوقع بالنسبة لعدد أسابيع الحمل. ولقد ثبت أن هذه الحالة تسبب العديد من المشكلات الصحية للطفل، وذلك وفقا لما جاءت به الدراسة الأخيرة؛ حيث تعد الإصابة بالعقم لاحقا إحدى المضاعفات، التي قد تواجه هؤلاء الفئة من الأطفال الذكور مستقبلا.

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وقالت الدكتورة لورا ميلادو، أخصائية التلقيح الاصطناعي في عيادة "آي في آي للخصوبة": "تعد هذه النتيجة ذات أهمية خاصة على العديد من المستويات خاصة عند معالجة حالات العقم عند الرجال؛ حيث يؤثر العقم اليوم على الكثير من الرجال في جميع أنحاء العالم، مما دفع خبراء الخصوبة أثناء مرحلة التقييم بالتحقيق والسؤال في عدد لا يحصى من أسباب المشكلة قبل الخروج بنهج العلاج، الذي يناسب الحالة. وتخبرنا الدراسة أنه يمكننا حتى العودة إلى المراحل الأولى، بما في ذلك مرحلة الولادة لفهم الحالة بشكل أفضل، مما سوف يحسن إلى حد كبير من بروتوكولات العلاج والنتائج".

وأوضح موقع Healthline.com أن الطفل يزداد وزنه بشكل كبير وينمو عادة بمعدل ست بوصات أخرى خلال الثلث الثالث من الحمل. وقد تنشأ المشكلة في حال لم يستطع الجنين الحصول على الدعم اللازم من المغذيات والأكسجين لاستكمال نموه الطبيعي والتطور حسب ما جاء به قسم صحة الأطفال في جامعة ستانفورد. كما أن المشكلات الصحية، التي تواجهها الأم واتباع نمط حياة غير صحي، يعد عاملا كبيرا يؤثر في ذلك الأمر.

وأضافت الدكتورة ميلادو: "يعد هذا أحد الأسباب، التي تجعل الرعاية السابقة للولادة أمرا بالغ الأهمية. ويمكن للأطباء مراقبة صحة كل من الأم والطفل طوال فترة الحمل، مما يسمح للأخصائيين بمراقبة ومعالجة المشكلات الصحية، التي قد تنشأ أثناء أي فترة من فترات الحمل. وفي هذه المرحلة أيضا ينصح الأطباء الأمهات بتبني أساليب حياة صحية لدعم طفلهم وتطور نموه بشكل طبيعي".