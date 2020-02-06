"مش مكسوف على دمه".. ريم البارودي ترد على متابعين تطاولوا عليها

فيديو ظهرت فيه الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترتدي عباءة سوداء، داخل الحرم المكي معلقة: "أنا في أحلي مكان في الكون، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

هجوم شديد تعرضت له البارودي من متابعيها بسبب صورتها وهي مرتدية الحجاب داخل الحرم تؤدي فريضة العُمرة.

واتهم أحدهم الفنانة ريم البارودي بالنفاق قائلًا: "ارحمونا.. نزلت صورة وانتي في الكعبة المشرفة والحمد لله...... ولما تنزلي مصر وتسهري هتنزلي صورة وانتي لابسة عريان وراجل حاطت إيديه عليكي وزجاج الخمرة حواليكي في كل حتة... كفاية النفاق والكدب على النفس يعني لازم الإنسان يصالح مع نفسه كده أو كده... ولما هقرر أنزل صورة بيت الله الحرام على صفحتي لازم كل تصرفاتي بعد كده".

لترد عليه البارودي: "بس يا أهبل يا مريض.. روح اتعالج وشوف نفسك".

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بينما علق أحدهم: "طيب ما انتي بترجعي بتلبسي عريان.. إلخ يبقا إيه لزمة العمرة؟" لترد عليه البارودي: "وانت مالك خليك في نفسك هو انت ربنا اللي هيحاسب يا مريض يا مريض وبعدين هعمل لك بلوك زيك زي المرضى الباقيين".

وقال آخر: "توبي هناك وارجعي مثلي وخدي ذنوب أكتر وأكتر عالم تعبانة".

بينما انهالت مئات التعليقات التي تهنئ البارودي بأداء العمرة وتتمنى لها القبول، خاصة من زميلاتها وزملائها بالوسط الفني.