مؤمن زكريا يواسي زوجته: ربنا يعوضنا بمولود جديد

حرص مؤمن زكريا لاعب فريق النادي الأهلي، على مواساة زوجته، التي فيما يبدو أن جنينها تعرض لإجهاض، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب زكريا في تغريدته عبر حسابه الرسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "حبيبتى ألف سلامة عليكي قدر الله ما شاء فعل إن شاء الله ربنا يعوضنا بمولود جديد ويباركلنا في مالك، الحمد لله".

Advertisements

وكان مؤمن زكريا احتفل بعيد ميلاد ابنه مالك، منذ أيام قليلة ماضية، بصحبة زوجته وعدد من الأقارب، ونجم الأهلي محمود كهربا، وحارس مرمى الزمالك محمود جنش.