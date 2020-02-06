من حر المالديف لبرد أوروبا.. كيف قضى محمود العسيلي وزوجته شهر العسل؟

يشاركان جمهورهما باستمرار بصور ومقاطع فيديو عبر حسابهما الرسمي على "إنستجرام"، خلال قضائهما شهر العسل في عدة مدن أجنبية، وسط ردود أفعال واسعة من جمهور الفنان محمود العسيلي وزوجته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، دون أن يكترث الثنائي بالانتقادات السلبية، مستمرين في نشر أبرز اللحظات مع متابعيهما.

"هن" رصد أبرز مشاهد شهر العسل للفنان وخبيرة التجميل التي حظيت باهتمام واسع من رواد "سوشيال ميديا"

أبرز الأماكن التي زارها العسيلي وزوجته في شهر العسل

لم يكتفِ "العسيلي" وزوجته بقضاء شهر العسل في مكان واحد، حيث انطلقا إلى منتجع Jumeirah Vittaveli بجزر المالديف، ليستقرا بها لعدة أيام، ثم توجها في جولة للعديد من المدن الأوروبية، على رأسها: El Borne Barcelona بإقليم برشلونة في إسبانيا، وجسر بونتي فيكيو في إيطاليا، وساحة قرطبة في وسط مدينة ميلان الإيطالية.

إطلالات زوجة العسيلي في شهر العسل

بعض إطلالات خبيرة التجميل، لاقت تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي، بين معجب بها ومنتقد لها، أبرزها، ارتداؤها "كاش مايوه" قرمزي اللون، تميز بأنه فضفاض وقصير، بالإضافة إلى "مايوه" بصورة بصحبة زوجها، فضلا عن "هوت شورت جينز" غير منقوش وتيشرت أبيض، خلال تواجدهما في المالديف.

وخلال رحلتها في المدن الأوروبية، التي تتسم حاليا بانخفاض درجات الحرارة بسبب فصل الشتاء، ظهرت في إحدى المرات بـ"هوت شورت" بالإضافة إلى "جاكيت شتوي".

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انتقادات لـ العسيلي وزوجته

الفنان وزوجته تعرضا لانتقادات من الإعلامية الكويتية، مي العيدان، بسبب صورة له من شهر العسل بأزياء البحر، قائلة عبر "إنستجرام": "يا ‏حليلة، محمود العسيلي فرحان وايد إن مصور المدام بالمايوه، أنعم وأكرم هذي الرجالة وإلا فلا"، الأمر الذي دفع الجمهور لانتقادها في التعليقات وأنها تدخلت في شؤون غيرها.

ومنذ أيام، شاركت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، جمهورها بصورة جديدة، خلال استمتاعها بشهر العسل في جزر المالديف، مع زوجها الفنان محمود العسيلي، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وأطلت "أمنية"، خلال التقاطها صورة سليفي، بـ"بُرنس"، مع تغطية شعرها بمنشفة فاتحة اللون، أثناء جلوسها بجوار لوح زجاجي، يُظهر ارتداء زوجها ملابس البحر خلال سباحته، معلقة: "بايت في أوضة تانية"، ما دفع زوجها للرد عليها ساخرا: "المدام دبحتلي القطة"، ما تسبب لهما في العديد من الانتقادات من متابعيهما، أبرزها: "مينفعش الهزار كده"، و"حد يسيب عروسته ويروح أوضة تانية"، و"إزاي تتصوري بالبرنس".

يشار إلى أنه أقيم حفل زفاف الفنان محمود العسيلي على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم يوم الجمعة 10 يناير 2020‏‎.