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أفضل طريقة لتصنيع وتخزين الزبادي في المنزل

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يعتبر الزبادي، من الأطعمة التي قد تحتاج السيدات إلى تخزينها، إلا أن أغلبهن لا تعلم كيفية القيام بذلك، وتقدم "هُن"، طريقة تخزين الزبادي للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير تخزين زبادي

1 لتر لبن

1 علبة زبادي

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طريقة تحضير تخزين زبادي

يسخن اللبن على النار ويقلب مع الزبادي

يقلب ويوضع في سلاطين في مكان دافىء عدة ساعات حتى يغلظ قوام الزبادي

يوضع في الثلاجة ويفضل استخدامه خلال يوم أو يومين

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