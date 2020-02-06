طريقة عمل بسكويت جوز الهند في المنزل

يحتوي جوز الهند، على الكثير من الفوائد التي تساعد في إمداد الجسم بالعناصر المفيدة التي يحتاجها، كما أنه لذيذ ويمكن إضافته للكثير من المأكولات، لذلك يقدم لكِ موقع "هن"، طريقة عمل بسكويت جوز الهند الصحي، بسرعة وسهولة في المنزل.

مقادير بسكويت جوز الهند

كوب كبير دقيق أبيض منخول.

1/2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

كوب كبير جوز هند مبشور.

كوب كبير سكر.

بيضة كبيرة في درجة حرارة الغرفة.

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1/2 كوب كبير زبدة مذابة.

طريقة عمل بسكويت جوز الهند

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في بولة كبيرة الحجم يخلط كلا من الدقيق المنخول والبيكينج بودر وجوز الهند والسكر.

يضاف البيض والزبدة إلى مزيج الدقيق وتقلب المكونات باليد حتى تمام الإختلاط.

تدهن صينية فرن بالقليل من الزيت ثم نأخذ مقدار ملعقة صغيرة من مزيج الدقيق وجوز الهند، ثم نضعه في الصينية حتى الإنتهاء من الكمية.

توضع الصينية في الفرن لمدة 12 دقيقة، ثم يقدم البسكويت باردًا.