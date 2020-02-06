تعرف على أعراض الورم الدبقي.. أسبابه وطرق علاجه

الورم الدَّبَقي، هو نوع من الأورام يحدث في المخ والحبل الشوكي، يبدأ تكوُّن الأورام الدبقية في "الخلايا الغروية الداعمة"، التي تحيط بالخلايا العصبية، وتساعدها على العمل.

وتُعَد الأورام الدبقية، واحدة من أكثر أنواع أورام المخ الأساسية شيوعًا، وهذا بحسب موقع "مايو كلينك" الطبي.

أعراض الورم الدبقي

الصداع.

الغثيان أو القيء.

الارتباك.

فقدان الذاكرة.

التغيُّرات الشخصية أو التهيُّج.

صعوبة التوازن.

سلس البول.

مشاكل في الرؤية، مثل الرؤية المشوشة، أو الرؤية المزدوجة، أو فقدان الرؤية المحيطية.

صعوبة الكلام.

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تشنُّجات، خاصَّةً لمن لم يكن لديه تاريخ مرضي من التشنُّجات.

أسباب الورم الدبقي

مثل معظم أورام الدماغ الأولية، لا يُعرف سبب الأورام الدبقية بالضبط، لكن توجد بعض العوامل التي قد تزيد من خطر إصابة المريض بورم في الدماغ، مثل:

السن، فكلما ازداد العمر ازدادت احتمالية تعرض الشخص للورم الدبقي.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالورم الدبقي.

التعرض للإشعاع.

علاج الورم الدبقي

يساعد معرفة نوع الورم الدبقي الموجود لدى المريض على تحديد طريقة العلاج، وطريقة سير المرض، وبصفة عامة، فإن خيارات علاج الورم الدبقي تتضمن التدخُّل الجراحي، وجلسات العلاج الإشعاعية، وجلسات العلاج الكيماوي.

كما يعتمد علاج الورم الدبقي، على نوع الورم وحجمه وشدته ومكانه، فضلاً عن عمر المريض وصحته بشكل عام.

وبالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لإزالة الورم نفسه، قد يتطلب علاج الورم الدبقي أيضًا استخدام العقاقير للحد من علامات الورم وأعراضه.

ويمكن استخدام العقاقير المضادة للصرع للسيطرة على النوبات الصرعية التي يسببها الورم.